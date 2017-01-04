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Снег заблокировал дороги в Чехии

Снег заблокировал дороги в Чехии

Vlada Marsheva 1022 0
Грузовики застревают в сугробах, поезда сходят с рельсов: дорожные рабочие просят по возможности не выезжать на машинах.
Фото: pixabay.com
Снег заблокировал дороги в Чехии

Сегодня ночью практически по всей Чехии шли сильные снегопады. За ночь на дорогах выпало от 2 до 50 см снега. Самое толстое снежное покрытие зарегистрировали в Крконоше. Погода и последствия аварий осложнили въезд в Прагу практически со всех сторон.

С самого утра снег затрудняет движение транспорта. Ситуацию осложняет сильный ветер, который образует снежные заносы. В незавидное положение попали многие грузовики, которые завязли в сугробах. Движение на магистралях и локальных железнодорожных путях также осложняют упавшие деревья. В Йичинской области из-за этого сошел с рельсов поезд.

Западнее от Праги снегопад осложнил движение, к примеру, на 13,5 километре шоссе D6. Стоят дороги и в окрестностях Есенице на Праге-запад, где из-за аварии осложнился круговой объезд. Снегом засыпало и съезды с Пражской кольцевой дороги: возле них образуются пробки.

Хуже всего дела обстоят в Либерецком крае, где за ночь выпало до 40-50 см снега. Снегопад там продолжается до сих пор. Вся техника работает в условиях бездорожья. Три шоссе, по которым ездили грузовики, перекрыты. С самого утра из-за снега произошло несколько аварий, большинство из которых обошлось без ранений.

Согласно предупреждению Чешского гидрометеорологического управления, снегопады в Чехии будут идти до четверга.

Источник: ČTK

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Темы
транспорт дороги Чехия
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