Водителей по всему ЕС в этом году ожидают изменения

На заправках появятся общие для всех стран ЕС обозначения видов топлива. А во Франции и Австрии появится больше поводов для штрафов.

В этом году во всех странах ЕС пройдут изменения в обозначении топлива. К обычным национальным обозначениям в течение года добавятся наклейки, которые будут обозначать тип топлива и содержание биоэлементов. Всего будет три типа обозначений, которые будут дополнять используемые названия, как, например, natural 95. К нему на заправках добавят наклейку E5.

Буква "E" в кружочке будет обозначать бензин, "В" в квадрате будет служить для обозначения дизельного топлива, а ромб с надписью CNG и LPG будут использовать при маркировке альтернативных видов горючего. Цифра на обозначении бензина будет отражать содержание биосоставляющей в топливе в процентном соотношении.

Но наиболее заметные изменения в законодательстве коснутся отдельных стран ЕС. С 1 января водителям во Франции грозит штраф 135 евро за управление автомобилем с затемненными стеклами. В отличие от Чехии, во Франции не будет иметь значение степень затемнения. Полицейский сам будет решать, выписывать ли штраф, и все будет зависеть от того, сможет ли он рассмотреть водителя и пассажиров через него.

С апреля начнет действовать запрет на въезд неэкологичных автомобилей, зарегистрированных вне Франции (с прошлого года подобный запрет начал действовать в отношении французских автомобилей). За въезд в центр города без экологической отметки будет грозить штраф 68 евро. Автомобили 1997 года выпуска и мотоциклы, выпущенные до 2000 г., вообще не смогут ее получить.

Более строгие правила начнут действовать и в Австрии. Там за превышение скорости в экологических зонах IG-L грозит не только штраф, но и арест автомобиля на сутки. Кроме того, водители должны учесть, что за использование телефона во время управления машиной, непристегнутый ремень безопасности или отсутствие шлема при езде на мотоцикле теперь австрийская полиция сможет штрафовать по фотографии с камер видеонаблюдения. «Умные» камеры смогут эти нарушения выявлять и документировать даже в том случае, если автомобиль не превысил скорость.

Источник: ceskenoviny.cz