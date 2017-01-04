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Чехов взбесил негр в рекламном буклете Lidl

Чехов взбесил негр в рекламном буклете Lidl

artyommm 1611 0
Недовольные покупатели угрожают торговой сети, что больше никогда ничего у нее купят из-за того, что одежду на ее флаере рекламирует чернокожая модель.
Фото: http://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?id=1023
Чехов взбесил негр в рекламном буклете Lidl

Торговая сеть Lidl выпустила в понедельник флаер с одеждой, которую рекламирует негр. Идея пригласить чернокожую модель для рекламы взбесила некоторых чехов, и они засыпали страничку сети в Facebook расистскими комментариями. Lidl отстаивает свою идею и призывает к толерантности.

Некоторые жители Чехии уже успели заявить, что перестанут делать покупки в магазинах сети. «Теперь у вас будет на одного постоянного клиента меньше. В Чехии, где живет 99,9% белокожих, меня не устраивает негр на флаере. Сделал бы Lidl то же самое, допустим, в негритянской стране? Больше у вас ничего не куплю!» – написал пользователь под именем Honza Jirásek von Altonaburg.

Торговая сеть отвечает, что в Европе 21 века вместе живут представители разных рас, и чем больше человек узнает мир, тем более он толерантен к остальным. 

Кроме тех, кто негативно воспринял рекламу с участием чернокожего, как обычно, дали о себе знать и любители шуток: «Добрый день, в рекламном буклете я прочитал, что вы продаете черный хлеб, черный чай и арабский кофе! Однако каждый добропорядочный чех знает, что только светлый хлеб, белый чай и белый кофе являются правильными. Сделайте с этим что-нибудь, иначе патриоты у вас ничего не купят, и у вас останутся все сардельки, кнедлики и пиво».

Остальные, наоборот, защищают торговую сеть и ее точку зрения. Чернокожие не впервые появляются на флаерах в Чехии. Раньше, например, они фигурировали в рекламах таких брендов, как KiK, Takko и C&A. 

Источник: ihned.cz

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Темы
магазины Чехия реклама скандал
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