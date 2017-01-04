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Чешские ученые создали уникальное вещество для быстрого заживления ран

Чешские ученые создали уникальное вещество для быстрого заживления ран

artyommm 471 0
На создание конечного продукта компания-разработчик, которая функционирует на базе Масарикова университета в Брно, получила 30 млн крон в виде гранта от Европейской комиссии.
Чешские ученые создали уникальное вещество для быстрого заживления ран

Ученые в Брно разработали новый тип ростового гормона и приблизились к открытию вещества, которое поможет более быстрому заживлению тяжелых ран, например, при сильных ожогах. 

Исследованиями занимается биотехнологическая компания Enantis, которая одной из первых в Чехии была основана на академической базе (Масарикова университета в Брно). В настоящее время она получила 30 млн крон от Европейской комиссии в рамках престижного гранта SME Instrument, чтобы дойти до выпуска конечного продукта.

Сейчас у ученых есть два года, чтобы найти подходящий носитель для заживляющего вещества, которое благодаря достижению науки сможет храниться до нескольких недель (природный тип ростового протеина действует только 12 ч). Компания рассматривает в качестве вариантов носителя пластыри и кремы. Конечный продукт может принести ей огромную прибыль.

Частью проекта станут и клинические исследования, после чего начнутся поиски подходящего партнера – инвестора, который поможет протестировать конечный продукт, а затем начать его продавать. 

Источник: ihned.cz

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Темы
учёные Медицина и фармацевтика Брно университеты
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