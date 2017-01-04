Чешские ученые создали уникальное вещество для быстрого заживления ран

Ученые в Брно разработали новый тип ростового гормона и приблизились к открытию вещества, которое поможет более быстрому заживлению тяжелых ран, например, при сильных ожогах.
Исследованиями занимается биотехнологическая компания Enantis, которая одной из первых в Чехии была основана на академической базе (Масарикова университета в Брно). В настоящее время она получила 30 млн крон от Европейской комиссии в рамках престижного гранта SME Instrument, чтобы дойти до выпуска конечного продукта.
Сейчас у ученых есть два года, чтобы найти подходящий носитель для заживляющего вещества, которое благодаря достижению науки сможет храниться до нескольких недель (природный тип ростового протеина действует только 12 ч). Компания рассматривает в качестве вариантов носителя пластыри и кремы. Конечный продукт может принести ей огромную прибыль.
Частью проекта станут и клинические исследования, после чего начнутся поиски подходящего партнера – инвестора, который поможет протестировать конечный продукт, а затем начать его продавать.
Источник: ihned.cz