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В Праге открыли скульптуру известной теннисистки из конструктора Lego

В Праге открыли скульптуру известной теннисистки из конструктора Lego

Vlada Marsheva 234 0
На выставке моделей из конструктора Lego в Праге торжественно открыли скульптуру известной теннисистки из 50 тысяч деталей.
Фото: Instagram.com, @Bleskprozeny, Михал Грдличка возле скульптуры Мартины Навратиловой
В Праге открыли скульптуру известной теннисистки из конструктора Lego

В Прагу приехала крупнейшая выставка моделей из деталей конструктора Lego, которую в выставочный центр «Виставиште» в Голешовице привезли польские организаторы.

Одни из самых интересных экспонатов на выставке – модель корабля «Титаник» и статуя известной теннисистки Мартины Навратиловой, которую 3-го января торжественно открыли олимпийская чемпионка по бегу на лыжах Катержина Нойманова и спортивный комментатор Михал Грдличка. Чтобы собрать скульптуру Навратиловой в полный рост, автору Рафалю Шимански, который также присутствовал на открытии, потребовалось 50 тысяч деталей Lego.

Статуя чешской теннисистки Навратиловой дополнила галерею известных спортсменов из Lego, которая должна знакомить детей с легендами спорта. В Праге также выставлена модель польского футболиста Роберта Левандовского.

Выставка моделей Lego будет работать в Праге до 1 февраля 2017 года, но уже сейчас чешские представители ведут с организаторами переговоры о продлении. Всего на выставке можно увидеть больше сотни крупных моделей, на которые пошло 5 миллионов деталей. В пражский павильон Кржижикова их привезли на 15 грузовиках.

Кроме «Титаника», на который потребовалось полмиллиона деталей, здесь можно увидеть модель оперного театра в Сиднее, висячий мост над Темзой в Лондоне и несколько экспонатов из фильмов «Звездные войны».

Для детей выставка может стать не только развлекательной, но и познавательной. Например, здесь можно посмотреть на интерактивную карту Европы.

Купить билеты на выставку можно от 160 до 240 крон в зависимости от дня недели и времени.

Источник: ČTK

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