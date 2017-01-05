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Скандал в пражской тюрьме: заключенный погиб из-за ошибки надсмотрщиков

Скандал в пражской тюрьме: заключенный погиб из-за ошибки надсмотрщиков

artyommm 499 0
Управление тюрем Чехии и Генеральная инспекция служб безопасности расследуют дело о гибели заключенного на Рождество из-за ошибки сотрудников пражской тюрьмы.
Скандал в пражской тюрьме: заключенный погиб из-за ошибки надсмотрщиков

Руководство Управления тюрем будет рассматривать крупный скандал, из-за которого трагически скончался человек. На Рождество в пражской тюрьме Панкрац по ошибке отправили на лечение не того заключенного, из-за чего тот впоследствии скончался.

Вскрытие покажет, что именно стало причиной гибели осужденного. Дело сейчас расследует внутренняя инспекция Управления тюрем и Генеральная инспекция служб безопасности. По информации двух независимых источников, с которыми связались журналисты чешского издания Právo, осужденному назначили метадон, который используют при лечении зависимости от морфия или героина.

Надсмотрщики отправили на лечение не того человека: ошибка произошла из-за схожести фамилий двух заключенных. Тот мужчина, которому метадон не предназначался, скончался на следующую ночь после употребления лекарства. Пресс-атташе Управления тюрем отказалась давать комментарий относительно обстоятельств гибели заключенного, но подтвердила, что смертельный исход наступил 25 декабря. 

Метадон является синтетическим опиатом, который используют при лечении тяжелых форм зависимости. Обычно врач лично дает больному лекарство в виде раствора, чтобы пациент выпил его у него на глазах. При неправильной дозировке у больного могут наступить серьезные осложнения, в крайнем случае – смерть. 

Если доза окажется слишком большой, пациент может впасть в кому с последующей остановкой дыхания. По словам экспертов, если дать метадон человеку, который никогда ранее не употреблял опиаты, последствия могут быть плачевными. 

Генеральной инспекции предстоит разобраться, как так вышло, что заключенных перепутали. Вероятно, свою роль сыграла череда совпадений: у заключенных были одинаковые фамилии, они находились на одном этаже, и тот осужденный, которому по ошибке дали метадон, также ожидал медицинской помощи от врача. К тому же инцидент произошел во время праздников.

Источник: novinky.cz

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