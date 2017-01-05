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В выходные в Чехию придут экстремальные морозы до -20 градусов

В выходные в Чехию придут экстремальные морозы до -20 градусов

Vlada Marsheva 455 0
Самые сильные морозы в Чехии ожидаются в субботу. В воскресенье метеорологи прогнозируют очередные снегопады.
Фото: pixabay.com
В выходные в Чехию придут экстремальные морозы до -20 градусов

Наступающие выходные в Чехии будут экстремально холодными, поэтому в эти дни метеорологи не советуют кататься на коньках и долго гулять. Уже в пятницу утром мороз достигнет -12 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется лишь до 5-9 градусов мороза. По информации метеорологов, такие сильные морозы в Чехию идут из Сибири.

Еще суровее погода будет в субботу утром, когда температура воздуха упадет до -20 градусов по Цельсию. На большей части страны морозы достигнут от -11 до -15 градусов, сообщает Дагмар Гонсова из Meteopress.

 «Если в выходные вы планируете какие-то поездки, одевайтесь очень тепло. В субботу температура воздуха на высоте 1000 метров над уровнем моря составит -12 градусов по Цельсию», – предупреждает Гонсова.

В низинах днем будет лишь на пару градусов теплее, чем в горах: от -4 до -8 градусов Цельсия.

Хотя в воскресенье будет уже не так холодно (от -10 до -6 градусов утром и от -4 до 0 градусов днем), начнутся сильные снегопады, которые продлятся и всю следующую неделю. Поэтому при поездках в горы рекомендуют брать снеговые цепи и вести машину очень аккуратно.

В остальном погода благоприятна для катания на лыжах. За прошедшие 48 часов в Крконоше выпало 89 см снега. Из этого за последние 24 часа прибавилось полметра.

Источник: Novinky.cz

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