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Видео: в Чехии объявился «насильник» автомобилей

Видео: в Чехии объявился «насильник» автомобилей

Vlada Marsheva 453 0
В Пльзене обнаружен опасный преступник, «изнасиловавший» уже два автомобиля. Владелец одной из жертв просит о помощи.
Фото: youtube.com, кадр из документальной видеозаписи
Видео: в Чехии объявился «насильник» автомобилей

Новость с видеозаписью о чехе-насильнике, который поднял свою страсть к автомобилю Шкода на новый уровень, уже облетела европейские издания.

Впервые об инциденте сообщил чешский портал www.krimi.plzen.cz, в редакцию которого обратился владелец «пострадавшей» машины Шкода Октавиа. По его словам, неизвестный преступник домогался до припаркованной машины уже несколько раз. Однажды его видели возле автомобиля на улице, а ночью он два раза приходил к объекту своей страсти в гараж в Пльзене.

Доказательством странного поведения молодого человека стала видеозапись с камер на парковке. На видеозаписи можно увидеть, что парень в прямом смысле насилует невинную припаркованную Шкоду Октавиа синего цвета, пристроившись к ручке ее двери.

Возмущенный владелец Шкоды сообщил, что негодяй уже насиловал и  японскую Мазду его соседа, но Шкода Октавиа, видимо, возбуждает его больше, поэтому он ходит к ней регулярно, как в бордель.

Читатель попросил редакцию опубликовать документальное видео: возможно, кто-то узнает молодого человека и поможет предотвратить изнасилование других автомобилей.

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Темы
Автомобили Чехия
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