Водителей в чешском поселке заставят снизить скорость с помощью оптической иллюзии

Чешский поселок Нивнице решил последовать примеру приграничного словацкого города Чадца, где водители снижают скорость благодаря оптическому обману на дороге.

Власти чешского поселка Нивнице решили позаботиться о безопасности пешеходов необычным способом. Следуя примеру приграничного словацкого города Чадца, они хотят нанести на асфальт зебру в виде объемного 3D-рисунка. Издалека проезжающим автомобилистам может показаться, что впереди препятствие, и это заставит их снизить скорость.

Необычный пешеходный переход должен появиться на улице Нова-Чтврть рядом с бистро, а также возле школы, где каждый день через дорогу переходят сотни детей. В администрации говорят, что этими дорогами пользуются в основном местные жители, и допускают, что они скоро привыкнут к необычному обозначению. Староста говорит, что это своеобразная шутка, которая поможет еще раз обратить внимание на серьезную проблему.

Разумеется, официально признать подобные дорожные обозначения будет невозможно.

nasekysuce.sk

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Источник: idnes.cz