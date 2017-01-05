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Водителей в чешском поселке заставят снизить скорость с помощью оптической иллюзии

Водителей в чешском поселке заставят снизить скорость с помощью оптической иллюзии

artyommm 307 0
Чешский поселок Нивнице решил последовать примеру приграничного словацкого города Чадца, где водители снижают скорость благодаря оптическому обману на дороге.
Водителей в чешском поселке заставят снизить скорость с помощью оптической иллюзии

Власти чешского поселка Нивнице решили позаботиться о безопасности пешеходов необычным способом. Следуя примеру приграничного словацкого города Чадца, они хотят нанести на асфальт зебру в виде объемного 3D-рисунка. Издалека проезжающим автомобилистам может показаться, что впереди препятствие, и это заставит их снизить скорость. 

Необычный пешеходный переход должен появиться на улице Нова-Чтврть рядом с бистро, а также возле школы, где каждый день через дорогу переходят сотни детей. В администрации говорят, что этими дорогами пользуются в основном местные жители, и допускают, что они скоро привыкнут к необычному обозначению. Староста говорит, что это своеобразная шутка, которая поможет еще раз обратить внимание на серьезную проблему.

Разумеется, официально признать подобные дорожные обозначения будет невозможно. 

 nasekysuce.sk

 Ссылка на фото http://bit.ly/2jfeNJm

Источник: idnes.cz

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Темы
дороги Автомобили Чехия
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