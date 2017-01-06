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В Чехии объявили эпидемию гриппа: заболеваемость резко прогрессирует

В Чехии объявили эпидемию гриппа: заболеваемость резко прогрессирует

Vlada Marsheva 402 0
После праздников в Чехии стремительно возросло количество заболевших гриппом: за неделю – на 49%.
Фото: pixabay.com
В Чехии объявили эпидемию гриппа: заболеваемость резко прогрессирует

По всей Чехии объявили эпидемию гриппа. Журналистам об этом сообщил председатель Чешской вакцинологической компании Роман Примула.

«В Чехии наступил тот момент, когда ударил грипп», – подтвердил Примула.

По его словам, больных гриппом после праздников резко стало больше. В настоящее время насчитывается 1528 заболевших на 100 000 жителей. В соседних с Чехией странах также разбушевался грипп.

По информации главного санврача ЧР Евы Готтвальдовой, заболеваемость гриппом в стране по сравнению с прошлой неделей возросла почти на 49%. Больных стало больше во всех возрастных группах и во всех краях страны. Доминирующий вирус гриппа в этом году определяется как А/H3N2.

Больше всего заболевших в Южноморавском, Оломоуцком и Моравскосилезском краях, а также на Высочине. На севере Моравии на этой неделе зарегистрировали пять тяжелых случаев гриппа, один из которых закончился летальным исходом.

Ситуация с развитием эпидемии гриппа соответствует прогнозам, которые врачи делали перед праздниками. По словам специалистов, заболеваемость снизилась в период выходных. После праздников, когда дети вернулись в школы, а взрослые – на работу, и разразилась эпидемия.

В рамках профилактики главный санврач порекомендовала чаще проветривать, тщательно мыть руки и придерживаться здорового образа жизни, по возможности – избегать многолюдных мест.

В некоторых краях Чехии врачи порекомендовали больницам и социальным учреждениям ограничить посещаемость пациентов. Некоторые организации уже предприняли эту меру.

Источник: ČTK

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