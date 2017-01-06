Чешские операторы назвали различия между владельцами iPhone и пользователями Android

Чешские операторы рассказали о различиях между владельцами iPhone и смартфонов на базе Android, а также озвучили общее количество «яблочных» смартфонов в республике.

Прошло 10 лет, как в Чехии появился первый телефон iPhone. Сегодня общее число смартфонов всех поколений компании Apple в республике составляет 700-800 тысяч, и их количество постоянно растет. По данным мобильных операторов, смартфонами, на которых изображено надкусанное яблоко, пользуется 5-9% абонентов.

Первый iPhone был представлен 9 января 2007 года. Этот телефон тогда удивил своей фронтальной стороной, на которой присутствовала только одна-единственная кнопка. Самой популярной моделью стал iPhone 5S, презентация которого состоялась больше трех лет назад. iPhone 7 не входит даже в пятерку самых распространенных моделей. Больше половины владельцев iPhone – люди до 30 лет.

Среднестатистический владелец iPhone ежемесячно отправляет в среднем 161 СМС и говорит по телефону 270 минут. Абоненты с телефонами на базе Android отправляют 135 СМС и проговаривают 254 минуты. Но кардинальное различие между ними заключается в потреблении мобильных данных: владельцы iPhone используют в среднем 1,1 Гб трафика, в то время как пользователи Android – только 470 Мб.

«Айфоны», за исключением моделей SE, всегда были самыми дорогими смартфонами на рынке. Стоимость iPhone в Чехии начинается от 21 190 крон, в версии Plus она может превышать и 30 тысяч крон. Прочно держат цену и модели старших поколений, а также б/у телефоны известного бренда. Например, 4S пятилетней давности можно купить за 3 тысячи крон. За эти деньги продается новый смартфон на базе Android.

Источник: ceskenoviny.cz