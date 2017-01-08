Птичий грипп дошел до Праги

Один из новых очагов заражения птичьим гриппом зарегистрировали в районе Прага-восток.

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Ветеринары подтвердили два новых очага птичьего гриппа в Чехии: в Броде-над-Дыей под Бржецлавом и в Лазне-Тоушень в районе Прага-восток. Всего в Чехии на данный момент пять очагов распространения птичьего гриппа. Об этом информировал Петр Майер из Государственного ветеринарного управления.

Под Бржецлавом болезнь зарегистрировали в частном птичьем подворье, в котором содержали 90 кур и 50 домашних цесарок.

В Среднечешском крае ветеринары подтвердили птичий грипп у гуся в подворье с 800 животными разных видов. Пока применять новые профилактические меры не стали. В стандартных случаях фермы, на которых обнаружили птичий грипп, окружают зоной карантина в 3 км, а всех птиц истребляют.

За нанесенный ущерб владелец фермы может потребовать от государства компенсацию в течение 6 дней с момента ликвидации птиц. В этом году у Министерства сельского хозяйства подготовлена для таких компенсаций сумма в 31,3 млн крон.

Пока вирус птичьего гриппа, который практически не переносится на человека, зарегистрировали в нескольких местах южной Моравии. К борьбе с болезнью подключили и военных ветеринаров. Несколько человек, которые контактировали с зараженными птицами, находятся под наблюдением врачей.

В Чехию птичий грипп вернулся после 10 лет перерыва. Хотя в соседних европейских странах болезнь уже давно распространялась с разной интенсивностью, в ЧР грипп разгорелся только сейчас.

Наряду с птичьим гриппом в Чехии объявили эпидемию гриппа А/H3N2, которая разразилась после праздников.

Источник: Novinky.cz