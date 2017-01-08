В Чехии три человека провалились под лед

Сильные морозы в Чехии привели уже к нескольким несчастным случаям. В группе риска – рыбаки и дети, которых тянет на лед.

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Первый несчастный случай произошел в минувшую пятницу в чешском городе Соколове. 12-летний мальчик провалился под лед в пруду. Полицейские обнаружили его в нескольких метрах от берега и успели спасти.

Тонущего мальчика первым заметил мужчина, который проходил мимо пруда около полчетвертого дня и позвонил на линию 158. Через несколько минут патруль уже прибыл на место и спас ребенка, который находился в 5 метрах от берега.

«Один из полицейских с канатом подполз по льду к мальчику и вытащил его из воды. Замерзшего ребенка передали на осмотр врачам», – рассказала пресс-секретарь полиции Катержина Бегмова.

Аналогичный несчастный случай в Праге-запад закончился трагично. В ночь на субботу на местном пруду под лед провалились два рыбака. Одному из них удалось выбраться на берег, другого мужчину достали из воды спасатели, которым, к сожалению, не удалось привести его в чувства.

Полиция просит жителей Чехии не ходить по льду, несмотря на то что зрительно он может казаться крепким.

Источник: Novinky.cz