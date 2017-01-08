Чешский эксперт рассказал, что делать при террористическом нападении

Эксперт по самообороне Станислав Казбунда рассказал, почему не эффективно прикидываться мертвым при нападении террориста и как повысить свои шансы на выживание.

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Новостные порталы регулярно сообщают о террористических нападениях по всему миру. В таких условиях многие люди задумываются, как бы они себя вели, если бы человек с оружием напал на их школу, университет или офис. Специалист по самообороне и бывший полицейский Станислав Казбунда рассказывает чешским студентам и всем желающим, как в таких случаях повысить свои шансы на выживание.

К счастью, в Чехии подобные нападения случаются очень редко. Но все же нельзя сказать, что такого в стране не бывает. Например, в позапрошлом году произошла стрельба в ресторане в городе Угерски-Брод, когда погибло 8 человек. В том же году в школе в Ждяре-над-Сазавоу нападение с ножом совершила женщина, которая зарезала 16-летнего мальчика.

На лекциях «Школа безопасности» Станислав Казбунда рассказывает, как вести себя в подобных ситуациях. По словам Казбунды, не все люди могут правильно отреагировать при нападении человека с оружием. Многие теряются и не могут ничего сделать.

Поэтому на подготовительных лекциях в класс врывается актер-нападающий с оружием, симулирующим настоящий пистолет и звук выстрелов. По словам эксперта, несколько раз люди не могут сделать ничего, но потом начинают реагировать, как нужно.

Единственной правильной инструкции, как спастись от террориста или психически больного человека с оружием, не существует. Студентов учат, как в разных ситуациях повысить шансы выжить, разбирают возможные нападения и типы реагирования.

Если из помещения нельзя убежать или спрятаться, эксперт советует остановить нападающего «живой волной» и вырвать у него оружие. Это звучит странно, но Казбунда рекомендует всем присутствующим объединиться и напасть на террориста. При этом, вероятнее всего, погибнет один или два человека, но остальные должны выжить. Если этого не сделать, то нападающий, как правило, убивает больше человек.

Если люди слышат, что нападение происходит в соседнем помещении, эксперт советует закрывать дверь любыми путями, сразу же вызывать полицию и сидеть тихо. Нелишним будет прикрепить на окно табличку с информацией, сколько человек находится в помещении, сколько раненых. По словам Казбунды, во многих случаях террористы только дергают за ручку двери и проходят дальше.

Прикидываться мертвыми эксперт не советует:

«На видеозаписях нападений, которые обычно нигде не опубликовывают, часто можно видеть, что нападающий проходится и для уверенности стреляет в лежащих людей еще раз. Обычно цель террориста – убить как можно больше людей и нанести максимальный ущерб, поэтому он методично делает контрольные выстрелы в уже лежащих жертв».

Если человеку удалось покинуть здание, убегать советуют с поднятыми вверх руками, чтобы полиция не перепутала его с нападающим.

Источник: idnes.cz