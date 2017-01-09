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Морозы дадут жителям Чехии короткую передышку

Морозы дадут жителям Чехии короткую передышку

artyommm 514 0
На минувших выходных Чехия пережила серьезные морозы. В отдельных местах температура достигла минус 30 градусов Цельсия. Из-за холодов в стране погибли шесть человек.
Морозы дадут жителям Чехии короткую передышку

На выходных Чехия пережила сильнейшие морозы. Холоднее всего было в ночь с пятницы на субботу, когда в отдельных местах метеорологи зафиксировали падение температуры до минус 30 градусов Цельсия. Рекорд был побит на Шумаве, где мороз достиг – 34,6 градуса. 

Согласно метеопрогнозу, в ближайшие дни в Чехии теплее не будет. Мороз будет еще острее, чем в Чехии, ощущаться в Моравии и Силезии. В четверг холода возьмут паузу, но в выходные снова похолодает. В субботу утром ожидается температура от -1 до -5 градусов Цельсия, в воскресенье утром – до -10 градусов. Днем в субботу будет до -4 градусов, в воскресенье – от -5 до -1 градуса.

Всего жертвами морозов в Чехии стали шесть человек: четыре жертвы в Праге, две – в Брно и Карвине. Наибольший риск очень холодная погода представляет для бездомных. С пятницы по воскресенье скорая помощь выезжала по 11 сообщениям об обморожениях.

Сильные морозы сковали Европу, Россию и Турцию. В Польше с ноября из-за холодов погибло более 55 человек.

Источник: rozhlas.cz, novinky.cz

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