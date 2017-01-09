Сколько в среднем стоит обеденное меню в Чехии

Дороже всего обеды в ресторанах обходятся жителям Праги. Заведения в Оломоуце, наоборот, могут предложить самое выгодное обеденное меню в республике.

В среднем обеденное меню в ресторанах Чехии стоит 104 кроны, но обычно клиенты платят больше. Если в начале года поесть на эту сумму можно было в большинстве областных городов, то в конце – только в трех: в Остраве, Оломоуце и Йиглаве, где пообедать в заведении общепита стоит в среднем 95 крон.

Счет за обеденное меню в разных краях может отличаться на 20 крон. Те, кто обедает в ресторанах, часто экономят на первом блюде и обычно заказывают только второе без напитка.

Дороже всего обеденное меню стоит в Праге. За один обед приходится платить в среднем 115 крон. В Ческе-Будеевице он обойдется в среднем на 10 крон дешевле, но в любом случае – больше 100 крон. В Пльзене обеденное меню в среднем стоит 104 кроны. Стабильно самые дешевые обеды в Чехии предлагают заведения в Оломоуце. В отдельных ресторанах пообедать там можно почти за 80 крон.

За год обеденное меню в Чехии подорожало, но незначительно. Если в декабре 2015 года оно стоило 101,7 кроны, то в декабре 2016 года посетители отдавали уже 107,7 кроны за обед.

Источник: ceskatelevize.cz