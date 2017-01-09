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Чехи смогут получить дотации на экологичное жилье по новым пунктам

Чехи смогут получить дотации на экологичное жилье по новым пунктам

artyommm 205 0
Чешский государственный фонд окружающей среды рассказал о нововведениях, которые расширяют перечень возможностей для получения дотаций на жилье.
Чехи смогут получить дотации на экологичное жилье по новым пунктам

Государственный фонд окружающей среды Чехии начал в новом году прием заявлений от граждан о дотациях на строительство низкоэнергетических жилых домов. Государство также будет поддерживать проекты по использованию тепла от канализационных вод, строительству зеленых крыш и эксплуатации солнечных батарей (финансовая помощь по установке).

За три года своей работы Государственный фонд окружающей среды обработал более 21 тысячи заявлений о поддержке строительства и реконструкции частных домов. Только в прошлом году за финансовой помощью обратилось более 8 тысяч человек, которым требовалось в целом почти 2 млрд крон.

Большинство заявлений касалось утепления домов. Фонд также материально помогает с установкой солнечных батарей на крыши. В настоящее время поддержка будет распространяться и на монтаж панелей на фасады. 

На создание зеленой крыши жители Чехии могут получить до 500 крон на кв. метр. Что касается использования тепла от канализационной воды, то дотация составляет 5 тысяч крон на квартиру или 15 тысяч крон – на частный дом.

В фонде подчеркивают, что дотации не являются возможностью бесплатно построить или отремонтировать дом. Они могут достигать 15% расходов на строительные работы. Дотации выдают уже после того, как заявитель предоставит счета-фактуры.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
Министерство окружающей среды экология дотации
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