Групповая поездка на поезде в Чехии: скидка больше не полагается

Перевозчик «Чешские дороги» (České drahy) изменил условия предоставления скидки на проезд для групп. Если раньше группы от пяти и более пассажиров могли получить скидку при покупке билета в любое время, то теперь необходимо позаботиться о раннем бронировании (не позже, чем за 72 ч до отправления поезда) и оплате проездного документа заранее – не позже 48 ч. Нововведение критикуют различные объединения (например, скауты, юношеские футбольные клубы и др.), которые часто пользовались скидками для групп.
Изменение вступило в силу 11 декабря, и, как считают «Чешские дороги», оно повышает комфорт пассажиров: например, в вагоны, куда нельзя купить билеты, группам будут бесплатно выделяться места.
Скидка для групп действует следующим образом: первый пассажир оплачивает 100% проезда, второй – со скидкой 25%, все остальные – 50%.
В «Чешских дорогах» напоминают, что если по групповому билету проедет меньше пассажиров, чем в нем указано, то на основании подтверждения от проводника за отсутствовавших людей можно будет вернуть деньги в полном размере без каких-либо вычетов.
Бронирование билетов для групп «Чешские дороги» запустили 1 апреля 2016 г. За это время данной возможностью воспользовалось более 16 тысяч групп.
Источник: metro.cz
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