Групповая поездка на поезде в Чехии: скидка больше не полагается

Перевозчик «Чешские дороги» изменил условия предоставления скидки на оплату проезда для групп от пяти человек.

Перевозчик «Чешские дороги» (České drahy) изменил условия предоставления скидки на проезд для групп. Если раньше группы от пяти и более пассажиров могли получить скидку при покупке билета в любое время, то теперь необходимо позаботиться о раннем бронировании (не позже, чем за 72 ч до отправления поезда) и оплате проездного документа заранее – не позже 48 ч. Нововведение критикуют различные объединения (например, скауты, юношеские футбольные клубы и др.), которые часто пользовались скидками для групп.

Изменение вступило в силу 11 декабря, и, как считают «Чешские дороги», оно повышает комфорт пассажиров: например, в вагоны, куда нельзя купить билеты, группам будут бесплатно выделяться места.

Скидка для групп действует следующим образом: первый пассажир оплачивает 100% проезда, второй – со скидкой 25%, все остальные – 50%.

В «Чешских дорогах» напоминают, что если по групповому билету проедет меньше пассажиров, чем в нем указано, то на основании подтверждения от проводника за отсутствовавших людей можно будет вернуть деньги в полном размере без каких-либо вычетов.

Бронирование билетов для групп «Чешские дороги» запустили 1 апреля 2016 г. За это время данной возможностью воспользовалось более 16 тысяч групп.

Источник: metro.cz

Видеоинструкция