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Министерство здравоохранения запретило вывозить из Чехии лекарство от гриппа

Министерство здравоохранения запретило вывозить из Чехии лекарство от гриппа

artyommm 440 0
Решение было принято в связи с ростом заболеваемости ОРЗ и гриппом в Чехии и опасениями, что антивирусный препарат может оказаться в дефиците из-за вывоза за рубеж.
Министерство здравоохранения запретило вывозить из Чехии лекарство от гриппа

В Чехии от гриппа погибли девять человек. В связи с эпидемией гриппа Министерство здравоохранения объявило запрет на экспорт лекарства против этого вируса Tamiflu. С начала сезона и по 6 января в Чехии было зарегистрировано 35 серьезных случаев заболевания гриппом, большинство из них у пациентов старше 60 лет. 

На первой неделе января количество больных ОРЗ и гриппом выросло до 1 528 человек на 100 тысяч населения. По сравнению с последней неделей декабря прирост заболеваемости составил 49%. Предполагается, что люди во время рождественских праздников просто не обращались к врачам. По этой причине медики сравнили результаты за неделю до Рождества: по сравнению с ней в начале января больных стало больше на 12%.

Увеличение количества заболевших наблюдается во всех возрастных группах в каждом крае ЧР. Больше всего случаев заболевания зарегистрировано в Южноморавском, Моравскосилезском, Оломоуцком краях и на Высочине. Больше всего болеют дети до пяти лет: 3479 человек на 100 тысяч. Наибольший прирост заболевших медики зафиксировали у людей старше 60 лет (почти на 2/3 больше, чем неделей раньше).

Министерство здравоохранения запретило вывоз из Чехии препарата Tamiflu, который относится к группе антивирусных и используется при лечении гриппа. Такое решение было принято в целях безопасности, чтобы исключить дефицит медикамента, который назначают взрослым и детям. Нынешних запасов лекарства достаточно, но его экспорт мог бы повлиять на доступность в Чехии.

Источник: lidovky.cz

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Темы
Министерство здравоохранения лекарства Медицина и фармацевтика
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