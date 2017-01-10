Россиянин попросил убежище в Чехии из-за проблем после репоста статьи в соцсети

Житель Перми Владимир Лузгин стал первой жертвой нового «закона о соцсетях» в России, поделившись статьей с критикой СССР. Вместо оплаты штрафа 200 тысяч рублей, он решил бежать в Чехию.

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Жителя Перми Владимира Лузгина осудили за распространение в социальной сети статьи, в которой утверждается, что Вторую мировую войну развязали Германия и СССР, напав на Польшу в 1939 году. Российский суд признал Лузгина виновным в соответствии с новым законом, ужесточающим наказания для пользователей соцсетей. Россиянин получил штраф 200 тысяч рублей, после чего подал апелляцию в Верховный суд, который ему в результате не помог. Гражданин России решил не платить штраф, а попросить политическое убежище в Чехии.

Владимир Лузгин не может поверить, что это произошло именно с ним. Он стал первой жертвой закона, который сделал возможным уголовную ответственность за публикации в соцсетях. Лузгина осудили за «распространение заведомо ложных суждений», которое проявилось в том, что он поделился в сети ВКонтакте чужой статьей.

Владимир Лузгин не понимает, почему его осудили за то, что он поделился общеизвестным фактом: «В 90-е гг., когда я учился, об этом дословно писали в учебниках. Это было во времена Ельцина, когда были раскрыты архивы о пакте Молотова-Риббентропа и сотрудничестве между Германией и СССР».

Верховный суд постановил, что согласно приговору Нюрнбергского трибунала, за войну отвечает только Германия. Остается неясным, почему следователи обратили внимание именно на 38-летнего автополировщика, у которого было около сотни друзей на то время и который изредка делился какими-то статьями. Писать развернутые посты он не хотел, так как выходил в соцсеть только через смартфон.

«Уже тогда я подозревал, что секретная служба ФСБ контролирует все. Как оказалось, она проверяла и личные сообщения, которые потом были использованы в суде. Одной из целей процесса было показать всем, что их контролируют и за репост статей можно предстать перед судом», – объясняет Владимир Лузгин.

Россиянин своих политических взглядов никогда не скрывал. Нынешний режим он считает преемником Советского союза, симпатии в отношении к которому он не испытывает. Рассказывая о судебном процессе, он вспоминает: «Это было нервное потрясение, из-за преследования и домашних обысков у меня распалась семья, появились проблемы на работе, родственники стали бояться за меня. Я не мог спать. Это сложно описать».

Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 200 тысяч рублей (около 95 тысяч крон). Между тем, прокурор просила о штрафе, меньшем в два раза. После неуспешной попытки апелляции в Верховном суде Лузгин принял решение об эмиграции: «Я не чувствую себя виновным. За что я должен платить штраф? Я должен был бы взять кредит в банке, чтобы заплатить государству, политику которого критикую? Кроме того, я должен был продать машину, чтобы отдать долги, которые появились из-за этого процесса».

Чехию россиянин выбрал потому, что сюда приезжал два года назад в отпуск и ему здесь понравилось: «Приятные люди, родственный язык, а главное, у меня есть здесь знакомые, которые мне помогают. Без их помощи все это было бы намного сложнее». Владимир Лузгин уже попросил убежище и ожидает решения чешских госорганов через шесть месяцев.

Насчет проблем с поисками работы он не переживает: «Я автополировщик с 13-летним стажем. Я уже видел на бирже труда 30 вакансий с этой квалификацией. Я уже соскучился по работе. Но сначала я должен выучить язык, чтобы стать достойным жителем Чешской Республики, – говорит гражданин России. – Я придерживаюсь девиза: если не можешь сделать свою родину хорошей страной, сделай хорошую страну своей родиной».

Источник: ihned.cz