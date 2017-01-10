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В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц

В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц

artyommm 3 0
В спецоперации участвовали пожарные с нескольких станций, а также сотрудники Спасательного подразделения ЧР.
Фото: tydenikpolicie.cz
В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц

В понедельник, 9 января, на ферме Лазне Тоушень в районе Прага-восток прошла ликвидация птиц, которую назначило Краевое ветеринарное управление по Среднечешскому краю. В операции участвовали профессиональные пожарные со станций Мнельник, Млада-Болеслав, Стара-Болеслав и Ржичаны, а также сотрудники Спасательного подразделения ЧР из Глучина, Йиглавы и Збирога. Они привезли на место необходимо оборудование для обеззараживания техники. 

Всего была ликвидирована почти тысяча домашних птиц, преимущественно утки и курицы, в двух местах, отдаленных друг от друга на расстояние 250 м. Истребить пришлось также несколько страусов и попугаев. Пожарные помогали ветеринарам с отловом птиц, затем помещали их в специальные контейнеры, где животных быстро усыпляли углекислым газом. Убитых птиц доставили на санитарно-ветеринарную станцию для последующей утилизации.

Пожарные работали в специальной защитной одежде и масках с фильтром, чтобы обезопасить глаза и дыхательные пусти от заражения вирусом. Кроме того, в их экипировку входили резиновые перчатки и ботинки. И хотя не доказано, что вирус птичьего гриппа H5N8 передается человеку, меры предосторожности должны строго соблюдаться.

Источник: tydenikpolicie.cz

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Темы
пожарники Болезни животные Прага
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