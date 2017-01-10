Служба безопасности Града снова промахнулась: пражанин вышел с большим ножом

Жители Праги продолжают проверять добросовестность работы службы безопасности на Пражском Граде.

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Досмотр посетителей и детекторы на Пражском Граде призваны повысить безопасность. Положения, из-за которых людям приходится стоять в длинных очередях, довольно несложно обойти. Достаточно отправить небезопасную посылку на почту на территории Пражского Града. Об этом рассказал читатель Lidovky.cz, который получил в отделении на Граде нож длиной 20 см, а затем спокойно гулял с ним по комплексу.

Читатель Шимон Гут живет в Праге 1 на ул. Лоретанска. По адресу проживания он может получать корреспонденцию и посылки в отделении Чешской почты №118, которое находится на ул. Йозефской – всего в паре десятков метров от Малостранской площади. Но ему туда далеко идти, поэтому он оформил так называемую «доотправку», которая позволяет адресату получить посылку по другому адресу. Таким образом, отправления он получает на Пражском Граде, который находится гораздо ближе к его дому.

Отделение №119 работает рядом с Собором Святого Вита, и с него не разносят отправления, поэтому, если хочется получать корреспонденцию здесь, нужно оформлять услугу «доотправки». Тогда в почтовый ящик будут бросать уведомление с любой другой почты, что отправление направлено в отделение №119.

Шимон Гут решил подарить своей девушке нож для профессиональной обрезки кожи. Он выглядит как стамеска, только края его острые как у бритвы. Гут заказал инструмент в интернет-магазине и как обычно пошел получать его на почту на Пражском Граде. Его удивлению не было предела, когда он понял, что может беспрепятственно получить нож, который можно использовать как холодное оружие. Покидая территорию Пражского Града, Гут обратил внимание охранников на нож, но те только развели руками: досматривать выходящих им не приказывали.

В администрации Пражского Града комментировать произошедшее отказались. Напомним, это уже не первый случай, когда пражане проверяют, насколько хорошо работает служба безопасности на входе на самый популярный объект страны.

Источник: lidovky.cz