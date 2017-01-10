Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -6 °C
Служба безопасности Града снова промахнулась: пражанин вышел с большим ножом

Служба безопасности Града снова промахнулась: пражанин вышел с большим ножом

artyommm 397 1
Жители Праги продолжают проверять добросовестность работы службы безопасности на Пражском Граде.
Фото: pixabay.com
Служба безопасности Града снова промахнулась: пражанин вышел с большим ножом

Досмотр посетителей и детекторы на Пражском Граде призваны повысить безопасность. Положения, из-за которых людям приходится стоять в длинных очередях, довольно несложно обойти. Достаточно отправить небезопасную посылку на почту на территории Пражского Града. Об этом рассказал читатель Lidovky.cz, который получил в отделении на Граде нож длиной 20 см, а затем спокойно гулял с ним по комплексу.

Читатель Шимон Гут живет в Праге 1 на ул. Лоретанска. По адресу проживания он может получать корреспонденцию и посылки в отделении Чешской почты №118, которое находится на ул. Йозефской – всего в паре десятков метров от Малостранской площади. Но ему туда далеко идти, поэтому он оформил так называемую «доотправку», которая позволяет адресату получить посылку по другому адресу. Таким образом, отправления он получает на Пражском Граде, который находится гораздо ближе к его дому. 

Отделение №119 работает рядом с Собором Святого Вита, и с него не разносят отправления, поэтому, если хочется получать корреспонденцию здесь, нужно оформлять услугу «доотправки». Тогда в почтовый ящик будут бросать уведомление с любой другой почты, что отправление направлено в отделение №119.

Шимон Гут решил подарить своей девушке нож для профессиональной обрезки кожи. Он выглядит как стамеска, только края его острые как у бритвы. Гут заказал инструмент в интернет-магазине и как обычно пошел получать его на почту на Пражском Граде. Его удивлению не было предела, когда он понял, что может беспрепятственно получить нож, который можно использовать как холодное оружие. Покидая территорию Пражского Града, Гут обратил внимание охранников на нож, но те только развели руками: досматривать выходящих им не приказывали. 

В администрации Пражского Града комментировать произошедшее отказались. Напомним, это уже не первый случай, когда пражане проверяют, насколько хорошо работает служба безопасности на входе на самый популярный объект страны.

Источник: lidovky.cz

Рассказать всем:
Темы
Пражский град Чешская почта почта оружие
Читайте
по теме 
Пражский град рассекретил зарплаты высших чиновников Чехии
09.01.2017 11:49 Политика
Пражский град рассекретил зарплаты высших чиновников Чехии
1176 0
Сегодня вечером откроются все входы на Пражский град
24.12.2016 14:00 Общество
Сегодня вечером откроются все входы на Пражский град
1446 0
В Prague City Tourism рассказали, что отравляет отпуск туристам в чешской столице
09.11.2016 09:23 Общество
В Prague City Tourism рассказали, что отравляет отпуск туристам в чешской столице
1599 0
На церемонию 28 октября на Пражском граде ищут массовку
26.10.2016 18:11 Общество
На церемонию 28 октября на Пражском граде ищут массовку
790 0
Последние новости:
10
января
Чехия теряет статус одной из самых дешевых стран Евросоюза
10.01.2017 12:53 Экономика
Чехия теряет статус одной из самых дешевых стран Евросоюза
547 0
Все чешские банки предложат услугу бесконтактных платежей смартфонами
10.01.2017 11:31 Экономика
Все чешские банки предложат услугу бесконтактных платежей смартфонами
238 0
В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц
10.01.2017 10:57 Общество
В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц
320 0
Россиянин попросил убежище в Чехии из-за проблем после репоста статьи в соцсети
10.01.2017 09:43 Общество
Россиянин попросил убежище в Чехии из-за проблем после репоста статьи в соцсети
1457 0
09
января
Министерство здравоохранения запретило вывозить из Чехии лекарство от гриппа
09.01.2017 18:17 Общество
Министерство здравоохранения запретило вывозить из Чехии лекарство от гриппа
908 0
Беларусь отменяет визы для граждан Чехии и еще 79 государств
09.01.2017 16:34 Политика
Беларусь отменяет визы для граждан Чехии и еще 79 государств
818 0
Групповая поездка на поезде в Чехии: скидка больше не полагается
09.01.2017 14:08 Общество
Групповая поездка на поезде в Чехии: скидка больше не полагается
546 0
Рекорд чешских кинотеатров: максимальная посещаемость и самый кассовый фильм
09.01.2017 13:20 Культура
Рекорд чешских кинотеатров: максимальная посещаемость и самый кассовый фильм
759 0
Чехи смогут получить дотации на экологичное жилье по новым пунктам
09.01.2017 12:49 Общество
Чехи смогут получить дотации на экологичное жилье по новым пунктам
578 0
Пражский град рассекретил зарплаты высших чиновников Чехии
09.01.2017 11:49 Политика
Пражский град рассекретил зарплаты высших чиновников Чехии
1176 0



Мобильная версия