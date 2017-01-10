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Находчивый чех закрылся в примерочной гипермаркета и съел полцыпленка

Находчивый чех закрылся в примерочной гипермаркета и съел полцыпленка

artyommm 31 0
Необычный случай произошел в гипермаркете в Брно, где голодный и находчивый мужчина украл полцыпленка и съел его, спрятавшись в примерочной. Теперь ему грозит штраф 30 тысяч крон.
Фото: pixabay.com
Находчивый чех закрылся в примерочной гипермаркета и съел полцыпленка

35-летний чех зашел в гипермаркет, взял половину цыпленка гриль с рогаликами и пошел в примерочную, где закрылся и все съел. Охрана вызвала полицию, находчивый мужчина открыл дверь кабинки только после того, как доел. Сначала он притворился, что мерял ботинки, а крошки от сдобы и кости оставил не он. Позже все-таки чех сознался, что был голоден и не смог удержаться, чтобы не съесть цыпленка. Денег, чтобы заплатить, у него не было. 

Камеры видеонаблюдения сняли, что мужчина зашел в кабинку с продуктами. Теперь ему грозит административное наказание в виде штрафа – 30 тысяч крон. За еду, которую он украл, нужно было заплатить всего 67 крон.

Источник: idnes.cz

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Темы
полиция еда магазины Брно
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