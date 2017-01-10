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Пражанам решили рассказать, что о них думают иностранцы

Пражанам решили рассказать, что о них думают иностранцы

artyommm 721 0
Интеграционный центр Прага запустил новую информационную кампанию.
Фото: http://www.mezisvymi.icpraha.com/
Пражанам решили рассказать, что о них думают иностранцы

Интеграционный центр Прага запустил информационную кампанию «Между своими» (Mezi svými), которая ориентирована на чешскую общественность и призвана показать отношения между чехами и иностранцами. 

Главным инструментом кампании стал документальный видеоролик о жизни иностранцев и иностранок, от которых пражане могут узнать, что те о них думают и почему они выбрали именно Прагу. Кампания является частью проекта «Прага – столица всех» (Praha metropole všech), который финансируют Министерство внутренних дел и столичная мэрия.

Принять участие в кампании может каждый пользователь соцсетей, добавив публикацию под хэштегом #mezisvymi.

 

 

 

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Темы
иностранцы Прага
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