Пражанам решили рассказать, что о них думают иностранцы

Интеграционный центр Прага запустил новую информационную кампанию.

Фото: http://www.mezisvymi.icpraha.com/

Интеграционный центр Прага запустил информационную кампанию «Между своими» (Mezi svými), которая ориентирована на чешскую общественность и призвана показать отношения между чехами и иностранцами.

Главным инструментом кампании стал документальный видеоролик о жизни иностранцев и иностранок, от которых пражане могут узнать, что те о них думают и почему они выбрали именно Прагу. Кампания является частью проекта «Прага – столица всех» (Praha metropole všech), который финансируют Министерство внутренних дел и столичная мэрия.

Принять участие в кампании может каждый пользователь соцсетей, добавив публикацию под хэштегом #mezisvymi.