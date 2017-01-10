Пражанам решили рассказать, что о них думают иностранцы

Интеграционный центр Прага запустил информационную кампанию «Между своими» (Mezi svými), которая ориентирована на чешскую общественность и призвана показать отношения между чехами и иностранцами.
Главным инструментом кампании стал документальный видеоролик о жизни иностранцев и иностранок, от которых пражане могут узнать, что те о них думают и почему они выбрали именно Прагу. Кампания является частью проекта «Прага – столица всех» (Praha metropole všech), который финансируют Министерство внутренних дел и столичная мэрия.
Принять участие в кампании может каждый пользователь соцсетей, добавив публикацию под хэштегом #mezisvymi.
Kampaň #mezisvymi v ulicích Prahy https://t.co/fbI7Ezyl0E pic.twitter.com/gPtreiEnjG— IC Praha (@ICPraha) 10 января 2017 г.