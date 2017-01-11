Чешский профессор рассказала, у кого больше шансов бросить курить

Миллион курильщиков в Чехии хочет бросить курить, но только 4% удается избавиться от зависимости.

Каждый год около миллиона жителей Чехии пытается бросить курить, но только 4% удается справиться с вредной привычкой. Об этом рассказала профессор Эва Краликова из Центра для зависимых от табакокурения III клиники 1-го Медицинского факультета Карлова университета и Общей факультетской больницы в Праге.

Профессор уверена, что такие плохие результаты обусловлены тем, что люди не обращаются за помощью к специалистам. По ее словам, если обратиться за помощью в Центр, то шансы избавиться от зависимости возрастают в 10 раз. «Мы лечили почти шесть тысяч пациентов, и успеха удалось добиться в 40% случаев. Если пациенты принимают лекарства в течение полугода, то успех наступает в 60-70% случаев», – добавляет специалист.

Краликова утверждает, что курильщики, у которых не получилось самостоятельно бросить курить с первого раза, не должны отчаиваться. Они могут обратиться за помощью в любой из 36 центров для зависимых от табакокурения, а также в 150 аптек, которые предоставляют консультации, и к 200 обученным врачам, оказывающим поддержку курильщикам (каталог доступен на сайте www.slzt.cz).

Лечение в специальных центрах оплачивается за счет медицинского страхования. На лекарства можно получить финансовую помощь от страховых компаний в размере 2 500 – 4000 крон в год.

Источник: www.novinky.cz