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Докторантам в Чехии повысят стипендию

Докторантам в Чехии повысят стипендию

artyommm 160 0
Министерство образования Чехии собирается повысить с 2018 года стипендию для докторантов с 7 500 крон до 15 тысяч. Докторантов старше 26 лет также могут освободить от уплаты обязательных страховых взносов.
Фото: pixabay.com
Докторантам в Чехии повысят стипендию

Министерство образования Чехии хочет повысить в два раза стипендии для докторантов на дневном обучении. Сейчас государство платит каждому из них 7 500 в месяц, в следующем году их стипендия может вырасти до 15 тысяч крон. Также министерство думает о том, чтобы государство платило медицинское страхование за докторантов старше 26 лет. 

Чешские докторанты уже давно жалуются на низкие стипендии, из-за которых они не могут посвящать все свое время учебе. В исследовании Doktorandi 2014, в котором участвовало более 3000 студентов, более 4/5 опрошенных ответило, что им не хватает стипендии, чтобы покрывать расходы на жизнь. Именно по этой причине докторанты не успевают уложиться в надлежащие сроки (3-4 года), чтобы защитить докторскую диссертацию. 

С 2011 года стипендия для докторантов остается практически на том же уровне. В Студенческой палате Совета вузов говорят, что целый ряд студентов уходит из докторантуры через три года, так как не хватает денег на жизнь.

Докторанты также просят, чтобы по достижении 26 лет они не оплачивали медицинское страхование. Сейчас каждый месяц эта категория докторантов должна отдавать по 1 485 крон. Они ссылаются на то, что возрастной порог в законе не соответствует нынешним условиям. После того, как продлился обязательный период обучения в школе до 9 лет, а стажировки за рубеж стали чаще, период получения высшего образования затянулся, практически невозможно успеть защитить докторскую диссертацию до 26 лет. Вице-премьер по вопросам науки Павел Бьелобрадек и министр Валахова поддержали эту инициативу. 

В прошлом году в чешских вузах училось более 24 тысяч докторантов, из них – 12 680 на дневной форме обучения. Докторанты составляли 8% от общего числа студентов государственных вузов в Чехии.

Министр образования Катержина Валахова сообщила, что будет требовать повышения бюджета для вузов в 2018 году на 4,5 млрд крон. Эти деньги должны будут пойти на повышение зарплат академических работников.

Источник: ceskatelevize.cz

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Темы
студенты образование Министерство образования деньги
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