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«Эта страна не только для чехов»: расисты затравили чешского преподавателя за интервью

«Эта страна не только для чехов»: расисты затравили чешского преподавателя за интервью

Vlada Marsheva 183 0
Карлов университет публично поддержал своего преподавателя, который подвергся травле за интервью о миграции, и осудил чехов за посягательства на свободу слова.
Фото: Матей Спурны
«Эта страна не только для чехов»: расисты затравили чешского преподавателя за интервью

Философский факультет Карлова Университета во вторник, 11 января, опубликовал заявление, в котором публично поддержал одного из своих академиков. Преподаватель и специалист по современному национализму и истории современных европейских диктатур Матей Спурны в начале январе дал интервью журналу Týden на тему миграции. После публикации интервью преподаватель подвергся расистской травле и даже угрозам физической расправы.

По мнению Спурного, нельзя считать, что Чехия этнически принадлежит только чехам. В интервью историк напоминает, что на чешской территории всегда проживала пестрая смесь национальностей. По его мнению, закрытие границ от мигрантов может привести, скорее, к гибели чешского народа.

После публикации интервью на странице журнала в социальной сети Facebook и на личной странице историка в комментариях пошла волна негатива, угроз и ругательств. Из-за всего этого Карлов университет решил публично поддержать своего преподавателя.

«С точкой зрения доктора Матея Спурного, разумеется, можно полемизировать, не соглашаться, выдвигать свои аргументы против нее, но с полным уважением к его личности, взглядам и опыту. Мы полностью поддерживаем доктора Матея Спурного», – говорится в официальном заявлении Философского университета и Кафедры экономической и социологической истории.

Реакция чехов на упомянутое интервью, по мнению представителей университета, свидетельствует о возвращении методов, которые в прошлом приводили к серьезным человеческим трагедиям. Университет воспринимает эти угрозы как ограничение свободы исследований и слова.

Сам Матей Спурны оценил заявление университета. Комментировать инцидент он отказался, так как не считает себя жертвой и думает, что многие люди терпят от расистских убеждений гораздо худшие вещи.

Источник: Lidovky.cz

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Темы
дискриминация Карлов университет Чехия иммиграция
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