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Автобус под Прагой попал в аварию: одна женщина погибла

Автобус под Прагой попал в аварию: одна женщина погибла

Vlada Marsheva 586 0
Пассажирский автобус, направлявшийся в Прагу, по неизвестным причинам съехал с дороги и врезался в дерево. Пострадали пассажиры.
Фото: HZS Středočeského kraje
Автобус под Прагой попал в аварию: одна женщина погибла

В четверг утром у населенного пункта Стршедоклук в районе Прага-запад попал в аварию пассажирский автобус. В результате аварии одна женщина 1975 года рождения погибла, еще семь человек получили ранения. Причины аварии расследует полиция.

Инцидент произошел на шоссе между Стршедоклуками и Кнежевси. Автобус, который направлялся к остановке «Велеславин» в Праге, съехал с дороги и врезался в дерево. На тот момент в нем находилось 17 человек.

На место прибыло несколько машин скорой помощи и спасателей. Пассажиров пересадили на эвакуационный автобус.

Из-за аварии дорога была перекрыта в обоих направлениях. После инцидента пожарные просматривали прилегающее поле с помощью термокамер, чтобы исключить вероятность того, что какой-либо из пассажиров убежал в шоке. Всех пострадавших отвезли в больницы.

Источник: idnes.cz

 

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Темы
дтп авария автобусы Прага
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