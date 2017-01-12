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Чех нашел в лесу клад времен короля Вацлава IV

Чех нашел в лесу клад времен короля Вацлава IV

Vlada Marsheva 1035 0
Эксперты утверждают, что это самый большой клад с серебряными монетами, найденный в Чехии за последние 30 лет.
Фото: pixabay.com
Чех нашел в лесу клад времен короля Вацлава IV

Чех Петр Гудец в конце 2016 года нашел в лесу в Рокицанах кувшин с серебряными монетами. Эксперты установили, что монеты были созданы во времена короля Вацлава IV, а их владелец в то время мог купить на них дом с предместьем или стадо коров.

«Я гулял по лесу и обратил внимание на места, где земля была разрыта дикими кабанами. На земле лежало несколько монет. Я позвонил знакомому из Западночесшкого музея: он приехал с группой археологов, которые и нашли большую часть монет», – рассказывает Петр Гудец.

Во время поисков открылось, что под землей в лесу скрывался керамический кувшин с кладом в виде 519 средневековых монет. Это были серебряные пражские гроши Вацлава IV и две мелкие монеты.

Деньги были отчеканены во времена правления короля Вацлава IV, т.е. между 1378-1419 гг. Вероятно, владелец монет спрятал их во время гуситских войн.

 

«О том, что монеты были спрятаны во время военного конфликта, говорит и тот факт, что они находились примерно в километре от ближайшего населенного пункта. В то время люди часто прятали деньги дома, но в кризисных ситуациях, во время повышенной опасности, они выбирали для кладов незаселенные местности. Скорее всего, владелец монет скрывался и спрятал их, опасаясь за свое имущество, а затем погиб. Иначе бы он точно выкопал бы их», – констатирует директор Западночешского музея в Пльзене Франтишек Фрида.

Пока эксперты очистили лишь малую часть клада, так как работа требует сложных технологических манипуляций. Возможно, среди грошей объявятся и другие монеты.

 

Стоимость и историческую ценность клада пока нельзя определить. Один пражский грош на аукционе могут продавать за несколько десятков крон. Монеты с обозначением конкретного города стоят дороже – до10 тысяч крон. Также ценность клада повышает то, что он содержит сразу много монет и сохранившийся керамический кувшин.

Награда чеху, обнаружившему клад, будет зависеть от ценности сокровища. Он сможет получить 10% от стоимости клада.

Источник: idnes.cz

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