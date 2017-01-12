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Чехия упростит получение виз командированным иностранцам и инвесторам

Чехия упростит получение виз командированным иностранцам и инвесторам

artyommm 428 0
Парламент Чехии одобрил поправку в законе о пребывании иностранцев, согласно которой появятся специальные полугодовые карты для командированных сотрудников и двухлетние визы для инвесторов.
Фото: pixabay.com
Чехия упростит получение виз командированным иностранцам и инвесторам

Работающие в Чехии иностранцы получат возможность находиться в стране до полугода без необходимости после окончания срока действия трехмесячной краткосрочной визы продлевать ее. 

Бизнесмены из-за рубежа смогут находиться в республике до двух лет, если их деятельность будет касаться существенных инвестиций в страну. Изменения в закон должна внести поправка от правительства, которую Парламент уже одобрил в первом чтении. Теперь ее будет рассматривать комитет по безопасности.

«Целью правительства является поддержка таких форм миграции, которая будет вкладом в чешскую экономику и одновременно будет укреплять ее конкурентоспособность»,  – заявил министр внутренних дел Милан Хованец на защите поправки к закону. 

По его мнению, изменения помогут властям реагировать на дефицит работников в определенных отраслях с помощью экономической миграции не в ущерб условиям безопасности.

Новая карта – kartа vnitropodnikového zaměstnance

Поправка к закону разработана в соответствии с директивами Евросоюза, которые были приняты в 2014 году. Они предусматривают появление нового типа карты, которую будут выдавать сотрудникам компаний с филиалом в Чехии при отправлении их в командировку. 

Карта, которая по-чешски называется kartа vnitropodnikového zaměstnance, позволит иностранцам находится в республике до полугода, если они работают в должности менеджера, специалиста или стажера в компании или корпорации с центральным офисом за пределами Евросоюза. Право работать в Чехии полгода могут получить и иностранцы, приезжающие на сезонные работы.

О пребывании инвесторов

Поправка к закону должна также улучшить условия для инвесторов. Сейчас в законе о пребывании не содержится вообще никаких упоминаний об инвесторах, но в будущем должны появиться специальные условия – именно для инвесторов. 

«Главной целью новой поправки является создание более привлекательных условий для иностранных бизнесменов, которые готовы к инвестициям на территории Чехии, а также укрепление принципа, по которому бизнес иностранцев на территории ЧР мог бы нести пользу государству», – говорят в правительстве.

Если иностранцы докажут, что их инвестиции внесут вклад в экономику Чехии, то, по новым правилам, они смогут находиться в стране до двух лет без необходимости продлевать визу.

О более быстрой доставке корреспонденции

Изменения также коснутся более эффективной доставки корреспонденции за рубеж иностранцам из отделений МВД Чехии. Документы будут сначала отправлять в электронном виде в консульство, находящееся в государстве пребывания иностранца. Оно затем будет отправлять их по местной почте в бумажном виде адресату. МВД понадобится инвестировать в модернизацию информационной системы почти 6,5 млн крон, а МИД – более 2,7 млн.

Что еще осталось, чтобы поправка вступила в силу?

Сейчас поправку будет рассматривать комитет по безопасности. Если поправку одобрит Нижняя палата Парламента, она перейдет дальше на рассмотрение Сенату, после чего отправится на стол президента Чехии.

Источник: denik.cz

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Темы
визы иностранцы Министерство иностранных дел Министерство внутренних дел законы правительство Чехия
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