Smart City: в Праге устанавливают первые умные устройства

В рамках проекта Smart City в Праге появляются умные фонари, многофункциональные лавки, интеллектуальные парковки и говорящие мусорные контейнеры.

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Прага запускает сразу несколько пилотных проектов в рамках концепта Smart Cities, т.е. умных городов. В режиме тестирования на улицах столицы появятся лавки с wifi, парковки с функцией оповещения о свободных местах и мусорные контейнеры, которые сами будут объявлять о том, что их пора опустошить.

В рамках проекта Smart City столица хочет использовать современные технологии для улучшения качества жизни населения. Некоммерчческая организация Transparency International (TI) недавно информировала, то подготовка проекта обойдется Праге в 300 млн крон в год.

Прага уже тестирует несколько типов устройств Smart City. В городе уже установили три умных фонаря. Каждый из них измеряет уровень загрязнения воздуха, уровень шума и предлагает подключение wifi, а также подзарядку для электромобилей. Основной функцией умных фонарей, конечно, остается освещение.

Интеллектуальные места для парковки в течение января появятся на Гавличковой площади в районе Жижков. По словам старосты Праги 3 Александра Беллы, 30% пражского транспорта составляют люди, которые ишут свободные место, чтобы поставить автомобиль. Проект Smart City направлен на то, чтобы свободные места сами сообщали о себе с помощью мобильного приложения, которое будет соединено с устройством на умной парковке. Это должно снизить транспортную загруженность города.

В центре города, на Жижкове, в районе Винограды и Карлине появятся мультифункциональные лавки, которые должны следить за состоянием окружающей среды и одновременно служить как зарядное устройство и источник подключения wifi. Пока на улицах города можно будет увидеть 8 таких лавок.

Карта умных лавок

В ближайшее время Прага собирается заказать 30 солярных контейнеров, которые сами спрессовывают мусор и с помощью встроенной сим-карты сообщают компании по вывозу отходов о том, что они наполнились.

Также в городе стало больше возможностей зарядить смартфон на улице.

Источник: ČT24