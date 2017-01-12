Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 3 °C
Smart City: в Праге устанавливают первые умные устройства

Smart City: в Праге устанавливают первые умные устройства

Vlada Marsheva 338 0
В рамках проекта Smart City в Праге появляются умные фонари, многофункциональные лавки, интеллектуальные парковки и говорящие мусорные контейнеры.
Фото: pixabay.com
Smart City: в Праге устанавливают первые умные устройства

Прага запускает сразу несколько пилотных проектов в рамках концепта Smart Cities, т.е. умных городов. В режиме тестирования на улицах столицы появятся лавки с wifi, парковки с функцией оповещения о свободных местах и мусорные контейнеры, которые сами будут объявлять о том, что их пора опустошить.

В рамках проекта Smart City столица хочет использовать современные технологии для улучшения качества жизни населения. Некоммерчческая организация Transparency International (TI) недавно информировала, то подготовка проекта обойдется Праге в 300 млн крон в год.

Прага уже тестирует несколько типов устройств Smart City. В городе уже установили три умных фонаря. Каждый из них измеряет уровень загрязнения воздуха, уровень шума и предлагает подключение wifi, а также подзарядку для электромобилей. Основной функцией умных фонарей, конечно, остается освещение.

Интеллектуальные места для парковки в течение января появятся на Гавличковой площади в районе Жижков. По словам старосты Праги 3 Александра Беллы, 30% пражского транспорта составляют люди, которые ишут свободные место, чтобы поставить автомобиль. Проект Smart City направлен на то, чтобы свободные места сами сообщали о себе с помощью мобильного приложения, которое будет соединено с устройством на умной парковке. Это должно снизить транспортную загруженность города.

В центре города, на Жижкове, в районе Винограды и Карлине появятся мультифункциональные лавки, которые должны следить за состоянием окружающей среды и одновременно служить как зарядное устройство и источник подключения wifi. Пока на улицах города можно будет увидеть 8 таких лавок.

Карта умных лавок

В ближайшее время Прага собирается заказать 30 солярных контейнеров, которые сами спрессовывают мусор и с помощью встроенной сим-карты сообщают компании по вывозу отходов о том, что они наполнились.

Также в городе стало больше возможностей зарядить смартфон на улице.

Источник: ČT24

Рассказать всем:
Темы
технологии Прага
Читайте
по теме 
Чешские операторы назвали различия между владельцами iPhone и пользователями Android
06.01.2017 17:50 Общество
Чешские операторы назвали различия между владельцами iPhone и пользователями Android
5975 0
В Праге стало больше возможностей зарядить телефон на улице
05.01.2017 06:41 Общество
В Праге стало больше возможностей зарядить телефон на улице
1220 0
Евростат рассказал, почему чехам не нужны смартфоны
28.12.2016 11:53 Общество
Евростат рассказал, почему чехам не нужны смартфоны
1569 0
В Чехии разработали «умный» костюм для пожарных
20.12.2016 09:47 Общество
В Чехии разработали «умный» костюм для пожарных
422 0
Последние новости:
12
января
Народное такси BlaBlaCar в Чехии ничего не заработало
12.01.2017 14:54 Экономика
Народное такси BlaBlaCar в Чехии ничего не заработало
145 0
Неделя моды в Праге поднимется из подземелья
12.01.2017 14:19 Пресс-релизы
Неделя моды в Праге поднимется из подземелья
91 0
В Чехии заработал полноценный интернет-магазин IKEA – с доставкой
12.01.2017 13:58 Экономика
В Чехии заработал полноценный интернет-магазин IKEA – с доставкой
246 0
Количество иностранцев в Чехии достигло рекорда
12.01.2017 11:07 Общество
Количество иностранцев в Чехии достигло рекорда
540 0
Чехия упростит получение виз командированным иностранцам и инвесторам
12.01.2017 09:55 Общество
Чехия упростит получение виз командированным иностранцам и инвесторам
428 0
Чех нашел в лесу клад времен короля Вацлава IV
12.01.2017 09:30 Общество
Чех нашел в лесу клад времен короля Вацлава IV
1035 0
Автобус под Прагой попал в аварию: одна женщина погибла
12.01.2017 08:13 Общество
Автобус под Прагой попал в аварию: одна женщина погибла
586 0
11
января
Эксперты о проблеме Чехии: У нас нет дешевой рабочей силы, у нас – дешевая экономика
11.01.2017 17:02 Экономика
Эксперты о проблеме Чехии: У нас нет дешевой рабочей силы, у нас – дешевая экономика
640 0
«Эта страна не только для чехов»: расисты затравили чешского преподавателя за интервью
11.01.2017 14:57 Общество
«Эта страна не только для чехов»: расисты затравили чешского преподавателя за интервью
1185 0
Докторантам в Чехии повысят стипендию
11.01.2017 14:31 Общество
Докторантам в Чехии повысят стипендию
597 0



Мобильная версия