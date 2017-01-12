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Количество иностранцев в Чехии достигло рекорда

Количество иностранцев в Чехии достигло рекорда

artyommm 540 0
Чешское статистическое управление представило последние данные о проживающих в ЧР иностранцах.
Фото: pixabay.com
Количество иностранцев в Чехии достигло рекорда

Согласно официальной статистике, в 2015 году в Чехии жили 464 700 иностранцев, и это максимум за всю историю страны. Для более 55% иностранных граждан Чешская Республика стала постоянным местом жительства (ПМЖ). 

Количество иностранцев в Чехии увеличивалось до 2008 года, потом оно уменьшалось до 2014 года, после чего снова пошло вверх. 3/5 от общего числа иностранных граждан в республике составляют украинцы (23%), словаки (22%) и вьетнамцы (12%). Если к ним добавить еще русских (8%), немцев (5%) и поляков (4%), то получится 3/4 от общего количества выходцев из-за рубежа, проживающих в ЧР.

Больше всего иностранцев в 2015 году жило в Праге. Там они представляли 13,5% населения. Реже всего эмигранты встречаются в районе Опавы (0,9%). Количество иностранцев в рамках всего населения страны составляет 4,3%, и это один из самых низких подобных показателей в Европе. Меньше всего иностранцев среди стран Евросоюза проживает в Польше (всего 0,3%), а больше всего – в Люксембурге (45,9%).

Источник: novinky.cz

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