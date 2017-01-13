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Пражанин ударил и обокрал туриста в центре города

Пражанин ударил и обокрал туриста в центре города

Vlada Marsheva 456 0
Турист из Италии спросил у прохожего, как добраться до отеля. Вместо помощи мужчина ударил его в лицо и обокрал.
Фото: pixabay.com
Пражанин ударил и обокрал туриста в центре города

Пражская полиция разыскивает мужчину, который на Сеноважной площади в Праге 1 избил и обокрал итальянского туриста. Инцидент произошел в середине декабря 2016 года, но преступника до сих пор не нашли.

37-летний турист из Италии в 6 утра шел по улице Целетной в центре Праги. Его мобильный телефон разрядился, а по карте он не мог найти отель, поэтому попросил помощи у случайного прохожего. Тот начал с ним разговаривать, но помогать не стал. Вместе мужчины дошли до Сеноважной площади, где и произошло ограбление.

«По словам пострадавшего, он неожиданно получил удар в лицо, после которого упал на землю и потерял сознание. Как только он очнулся, то обнаружил, что его спутник исчез, а вместе с ним – мобильный телефон и кошелек туриста», – рассказал пресс-секретарь полиции Томаш Гулан.

На помощь к туристу пришли другие прохожие. Они попытались задержать преступника и вызвали врачей. С тяжелой травмой руки пострадавшего мужчину отвезли в больницу.

Теперь криминалисты просят помощи у населения, так как использовали уже все методы, чтобы найти преступника. Полиция опубликовала видеозапись с городских камер наблюдения, на которую попал нападающий.

 

Всех, кто узнал молодого человека на видеозаписи и располагает о нем хоть какой-либо информацией, просят позвонить на горячую линию 158. Молодого человека подозревают в ограблении и причинении тяжелого вреда здоровью.

Источник: idnes.cz

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Темы
полиция ограбление туристы Прага
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