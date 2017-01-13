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Чешский лыжник сбил иностранца: нет страховки – плати миллионы крон

Чешский лыжник сбил иностранца: нет страховки – плати миллионы крон

Vlada Marsheva 82 0
Чех нечаянно сбил иностранца на горнолыжном курорте в Альпах: пострадавший потребовал возместить ущерб на сумму 8 млн крон. Такие случаи происходят каждый сезон.
Фото: pixabay.com
Чешский лыжник сбил иностранца: нет страховки – плати миллионы крон

Столкновения туристов на горнолыжных трассах происходят каждую минуту. Величина компенсаций за нанесенные травмы за границей может достигать нескольких миллионов крон. Подобная ситуация произошла с чешским туристом, который катался на лыжах в швейцарских Альпах. Мужчина нечаянно сбил на съезде биржевого маклера. Теперь с него требуют возместить ущерб на сумму 8 млн крон.

По информации страховых компаний, в этом нет ничего особенного: таких случаев за сезон случается несколько. Несмотря на то, что страховщики предупреждают клиентов о том, что за границей люди часто судятся за многомиллионные компенсации, жители Чехии не обращают на это внимание.

«Каждый год мы рассматриваем от 3 до 5 случаев, когда требования пострадавших иностранцев достигают суммы от одного до нескольких миллионов крон. Если наш турист собьет трудоспособного мужчину, который содержит жену и детей, и травма потребует длительного лечения и повлечет за собой последствия, финансовые требования будут самыми высокими», – рассказала пресс-секретарь страховой компании UNIQA Эва Свободова.

В западных странах люди часто обращаются в суд, чтобы получить компенсацию за физическую или психологическую травму. Поэтому эксперты рекомендуют оформлять полис страхования ответственности, с которого можно возместить расходы на лечение и содержание семьи пострадавшего.

В случае серьезного столкновения на горнолыжной трассе специалисты советуют действовать так же, как и при автоаварии. Туристу нужно сфотографировать инцидент, нарисовать его схему, взять контакты свидетелей и сообщить о произошедшем в горную службу или полицию. Если вы подозреваете, что лыжник употреблял алкоголь, можно настаивать на тесте.

Источник: Novinky.cz

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Темы
лыжи Горнолыжные курорты страхование
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