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Чехия оказалась в первой половине «рейтинга порока» от Bloomberg

Чехия оказалась в первой половине «рейтинга порока» от Bloomberg

artyommm 51 0
Чехия заняла 34-е место в рейтинге стран с самыми доступными ценами на алкоголь, сигареты и наркотики.
Фото: pixabay.com
Чехия оказалась в первой половине «рейтинга порока» от Bloomberg

Еженедельные расходы на алкоголь, сигареты и наркотики могут составить более 41 доллара, если вы находитесь в Лаосе, или 1 441 доллар – в Японии: разница впечатляющая. Агентство Bloomberg составило рейтинг стран по ценам на вредные для здоровья товары.

Из рейтинга можно узнать о величине необычной потребительской корзины, которую составляют цены на сигареты, спиртное, амфетамины, коноплю, кокаин и опиаты в ста странах мира, по отношению к расходам на перечисленные товары в США. Там за них люди отдают треть своего еженедельного дохода.

Дешевле всего покупать товары «порока» в трех государствах – Конго, Гондурасе и Лаосе, а дороже всего – в Японии, Новой Зеландии и Австралии. В 18 странах расходы на «корзину порока» не превышают 100 долларов. Такая ситуация наблюдается в государствах с развивающейся экономикой или периферийными рынками – от Перу до Камбоджи. Неудивительно, что большинство из них находится вблизи Золотого треугольника на юго-востоке Азии, где в огромных объемах выращивают мак, используемый для производства опиума. Чем ближе к производителю – тем ниже расходы.

При составлении рейтинга компания Bloomberg опиралась на собственное исследование, а также на данные, предоставленные ООН и Всемирной организацией здравоохранения. Расчеты доходов жителей стран были основаны на сведениях о ВВП. Как уточняют в Bloomberg, сбор данных в этой области относительно непростой и требует много времени. В «рейтинг порока» намеренно не включили проституцию и азартные игры.

«Приятные» цены в странах с низкими зарплатами

Исследование показывает, что стоимость наркотиков зависит в первую очередь от строгости законодательства, а на цены на алкоголь и сигареты влияют больше всего местные налоги. Доходы населения также играют важную роль. 

«Потребители даже с недостаточным заработком все равно хотят курить сигареты, не уже Marlboro, или пить пиво, не дешевле Heineken», – утверждают в Университете Дьюка в Северной Каролине (США). «Цены на самые популярные бренды в странах с низкими зарплатами специально ниже, чтобы потребители могли их осилить», – добавляют эксперты.

С учетом доходов населения спиртное и сигареты доступнее всего в Люксембурге и Швейцарии. В Венесуэле, страдающей от гигантской инфляции, жители заплатят за бутылку пива, пачку сигарет или 1 г кокаина в 17 раз больше. 

Чехия занимает 34-е место по доступности товаров «порока» среди 100 государств мира. Немного доступнее сигареты, алкоголь и наркотики с учетом доходов населения в Финляндии, Словении и Греции. Сразу за Чехией в рейтинге следуют Эстония и Литва. Польша заняла 42-е место, Словакия – 45-е, 

Bloomberg включил в корзину пачку сигарет, бутылку алкоголя, 1 г стимулирующих препаратов на базе амфетаминов, 1 г конопли, 1 г кокаина и 1 г опиатов. 

Ознакомиться с результатами рейтинга

Источник: idnes.cz

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Темы
рейтинг наркотики алкоголь сигареты
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