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Ежегодно в Чехии гибнет около 20 человек на горнолыжных курортах

Ежегодно в Чехии гибнет около 20 человек на горнолыжных курортах

Vlada Marsheva 79 0
Около 20 человек каждый год погибает от последствий травмы, полученной на съезде или вне трассы в горах Чехии. Спасатели просят туристов быть более осторожными.
Ежегодно в Чехии гибнет около 20 человек на горнолыжных курортах

На чешских горнолыжных курортах ежегодно происходят несчастные случаи. В зимнем сезоне 2016 года чешская горная служба оказывала помощь в 5850 случаях. Из них 3339 касалось лыжников и 1210 сноубордистов. В 337 случаях спасатели выезжали помогать пешим туристам. Также травмы нередко случаются и у беговых лыжников.

Самой распространенной причиной травм на горнолыжных трассах спасатели называют плохое состояние оборудования у чешских лыжников.

«В настоящее время на чешских горнолыжных курортах есть множество возможностей привести в порядок или предоставить на профессиональный осмотр свое оборудование. Мы советуем всем нашим посетителям воспользоваться это возможностью, чтобы минимизировать риск травм и несчастных случаев», – обращается к любителям горнолыжного спорта начальник Горной службы ЧР Йиржи Мрожек.

Чаще всего в Чехии травмы получают лыжники и неопытные сноубордисты. Причем последние в 2 раза реже травмируются за границей. Это объясняют тем, что на зарубежные горнолыжные курорты едут более опытные сноубордисты.

«Наша статистика показывает, что в горы за границу едут более опытные и хорошо оснащенные сноубордисты, а начинающие учатся в Чехии. Именно они получают больше травм. Это объясняется и переполненностью наших съездов, а иногда и неблагоприятными погодными условиями», – объясняет пресс-секретарь страховой компании UNIQA.

За границей чехов ждет другая опасность – если не оформить страхование ответственности и сбить иностранного лыжника, размер компенсации за травму может достичь миллионов крон.

Что касается видов травм, то среди лыжников в Чехии наиболее распространены травмы коленей (38% случаев), голеней и лодыжек. Сноубордисты чаще травмируют верхние части тела: запястья (30%), плечи и ключицы. Также они в 2 раза чаще получают травмы головы и спины, на которые приходятся самые серьезные страховые случаи.

Источник: Novinky.cz

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Темы
лыжи Горнолыжные курорты Чехия
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