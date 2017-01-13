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Чешская полиция разыскивает преступника, почти как Золушку, – по ботинку

Чешская полиция разыскивает преступника, почти как Золушку, – по ботинку

artyommm 299 0
В чешском Морашице неизвестный угнал минивэн с музыкальной аппаратурой, но угон не удался, и мужчина сбежал, потеряв при этом ботинок.
Фото: Policie ČR
Чешская полиция разыскивает преступника, почти как Золушку, – по ботинку

Неизвестный преступник в чешском городе Морашице угнал минивэн Volkswagen Transporter, груженный музыкальной аппаратурой, а потом врезался в дерево и сбежал с места ДТП, потеряв при этом ботинок. Полиция теперь разыскивает горе-Золушку.

Инцидент произошел около трех часов ночи. Участники музыкальной группы после выступления грузили аппаратуру в минивэн, а когда закончили – отлучились на минутку. Моментом воспользовался злоумышленник. Отъезжающую машину с неизвестным за рулем заметил один из музыкантов. Он быстро сел в другой автомобиль и начал преследовать угонщика с другим членом группы.

Угнанный автомобиль в результате попал в ДТП за чертой Морашице в направлении поселка Уезд. Угонщик угодил в яму и правой стороной автомобиля врезался в дерево. После этого он выбежал из машины и скрылся в поле. Участники группы нашли после него только грязный ботинок. Мужчина нанес ущерб в размере 30 тысяч крон. 

«Ключевые улики, как, например, ботинок, с другими косвенными доказательствами могли бы привести нас к конкретному преступнику. Следы уже направили на экспертизу. Просим возможных свидетелей поделиться информацией по номеру 158», – сообщили в пресс-отделе полиции.

Источник: idnes.cz

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полиция угоны
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