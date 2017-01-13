Чешский онлайн-супермаркет Rohlik запустил доставку фирменных готовых блюд

Сервис доставки еды Rohlik.cz начал предлагать горячие супы и вторые блюда от собственного бренда.

Чешский онлайн-супермаркет Rohlik.cz, через который можно заказать по интернету продукты и получить их с доставкой на дом в течение 90 минут, официально представил одну из своих новинок. Компания основала собственный одноименный бренд, под которым уже начали изготавливать и продавать фирменные блюда.

Сейчас Rohlik предлагает под собственным брендом ряд готовых блюд: 22 вида супов и горячих блюд. В разработке их рецептов и приготовлении участвовал известный шеф-повар Радек Шубрт, который работал в ресторанах Нью-Йорка, Германии, Австрии и Швейцарии и входит в жюри на телевизионном конкурсе поваров MasterChef.

«В сегменте готовых блюд в Чехии мы видим огромный потенциал. Клиенты хотят экономить время, но не с ущербом для качества. Это подтверждает, например, интерес людей к суши-сетам, которых мы продаем по несколько сотен в день. Новое предложение готовых блюд под нашим брендом – только начало, мы будем расширять ассортимент», – прокомментировал Томаш Йержабек, торговый директор Rohlik.cz.

По информации Rohlik.cz, фирменные блюда компании не содержат консервантов. В холодильнике благодаря методу шокового охлаждения супы могут храниться до 20 дней, готовые блюда – от 5 до 10 дней.

Посмотреть полный перечень готовых блюд можно здесь.