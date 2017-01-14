Автомобили чешской «Шкоды» оценили в престижном британском рейтинге

В рейтинг известного британского журнала What Car? вошли многие автомобили чешской «Шкоды». Лучшим внедорожником 2017 года признали Кадьяк, лучшей малолитражку – Шкода Фабиа.

Британский журнал What Car? опубликовал рейтинг лучших автомобилей на 2017 год. Чешская автомобильная компания Škoda Auto получила 6 премий и выиграла в двух категориях. Вручение премий проходило в отеле Grosvenor House в Лондоне.

Победителем в категории малолитражных автомобилей стала Шкода Фабиа. В категории внедорожников победителем признали новинку Шкода Кадьяк. Среди универсалов первое место досталось Шкоде Суперб Комби.

«Нас очень заинтересовал первый крупный внедорожник Кадьяк марки Škoda. Модель не разочаровала жюри. Это практичный и спортивный автомобиль с 7 сиденьями, полным приводом, мощным двигателем и богатым оснащением – и все это по фантастической цене», – подчеркнул Стив Хантингфорд, шеф-редактор журнала What Car?.

Но это еще не все. Модели Ситиго, Фабиа и Суперб в своих категориях стали победителями за соотношение цены и качества.

«Премии журнала What Car? стали ценной наградой для всех сотрудников компании Škoda Auto. Эти премии для нас – подтверждение правильного курса наших начинаний и одновременно мотивация на будущее. Они доказывают, что с расширением и модернизацией нашего модельного ряда мы пошли правильным путем», – прокомментировал председатель представительства компании Škoda Auto Бернард Майер.

Лучшие автомобили журнал What Car? объявлял уже в 14-й раз. Между собой машины соревновались в 15 категориях, охватывающих все европейское автопроизводство от самых маленьких моделей до роскошных лимузинов.

Кроме того, в рейтинг включили и 4 специальные категории: премия от читателей, премия за безопасность, премия за технологии и автомобиль года. Причем последняя из этих категорий считается самой ценной.

Автомобилем 2017 года, по версии журнала What Car?, стала модель из нового поколения BMW 5 в версии 520d.

Источник: Auto.cz