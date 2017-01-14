Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
13d 1 °C
Автомобили чешской «Шкоды» оценили в престижном британском рейтинге

Автомобили чешской «Шкоды» оценили в престижном британском рейтинге

Vlada Marsheva 372 0
В рейтинг известного британского журнала What Car? вошли многие автомобили чешской «Шкоды». Лучшим внедорожником 2017 года признали Кадьяк, лучшей малолитражку – Шкода Фабиа.
Автомобили чешской «Шкоды» оценили в престижном британском рейтинге

Британский журнал What Car? опубликовал рейтинг лучших автомобилей на 2017 год. Чешская автомобильная компания Škoda Auto получила 6 премий и выиграла в двух категориях. Вручение премий проходило в отеле Grosvenor House в Лондоне.

Победителем в категории малолитражных автомобилей стала Шкода Фабиа. В категории внедорожников победителем признали новинку Шкода Кадьяк. Среди универсалов первое место досталось Шкоде Суперб Комби.

 «Нас очень заинтересовал первый крупный внедорожник Кадьяк марки Škoda. Модель не разочаровала жюри. Это практичный и спортивный автомобиль с 7 сиденьями, полным приводом, мощным двигателем и богатым оснащением – и все это по фантастической цене», – подчеркнул Стив Хантингфорд, шеф-редактор журнала What Car?.

Но это еще не все. Модели Ситиго, Фабиа и Суперб в своих категориях стали победителями за соотношение цены и качества.

«Премии журнала What Car? стали ценной наградой для всех сотрудников компании Škoda Auto. Эти премии для нас – подтверждение правильного курса наших начинаний и одновременно мотивация на будущее. Они доказывают, что с расширением и модернизацией нашего модельного ряда мы пошли правильным путем», – прокомментировал председатель представительства компании Škoda Auto Бернард Майер.

Лучшие автомобили журнал What Car? объявлял уже в 14-й раз. Между собой машины соревновались в 15 категориях, охватывающих все европейское автопроизводство от самых маленьких моделей до роскошных лимузинов.

Кроме того, в рейтинг включили и 4 специальные категории: премия от читателей, премия за безопасность, премия за технологии и автомобиль года. Причем последняя из этих категорий считается самой ценной.

Автомобилем 2017 года, по версии журнала What Car?, стала модель из нового поколения BMW 5 в версии 520d.

Источник: Auto.cz

Рассказать всем:
Темы
Автомобили Skoda рейтинг
Читайте
по теме 
Автомагистраль D1 в направлении Брно встала из-за крупного ДТП
14.01.2017 14:12 Общество
Автомагистраль D1 в направлении Брно встала из-за крупного ДТП
59 0
Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году
11.01.2017 08:53 Авто
Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году
1743 0
За что зимой в Чехии лишают водительских прав
08.01.2017 12:58 Авто
За что зимой в Чехии лишают водительских прав
2535 0
В Вене открылся новый автосалон Tesla, где говорят по-чешски
06.01.2017 12:18 Авто
В Вене открылся новый автосалон Tesla, где говорят по-чешски
685 0
Последние новости:
14
января
Автомагистраль D1 в направлении Брно встала из-за крупного ДТП
14.01.2017 14:12 Общество
Автомагистраль D1 в направлении Брно встала из-за крупного ДТП
59 0
Птичий грипп дошел и до лебедей в Праге
14.01.2017 13:50 Общество
Птичий грипп дошел и до лебедей в Праге
110 0
Чешским политикам подняли зарплаты и премии
14.01.2017 08:20 Экономика
Чешским политикам подняли зарплаты и премии
180 0
Казахстан отменил для Чехии въездные краткосрочные визы
14.01.2017 07:34 Политика
Казахстан отменил для Чехии въездные краткосрочные визы
406 0
13
января
Ежегодно в Чехии гибнет около 20 человек на горнолыжных курортах
13.01.2017 14:50 Общество
Ежегодно в Чехии гибнет около 20 человек на горнолыжных курортах
379 0
Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам
13.01.2017 14:20 Пресс-релизы
Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам
1553 0
Чешский онлайн-супермаркет Rohlik запустил доставку фирменных готовых блюд
13.01.2017 13:26 Общество
Чешский онлайн-супермаркет Rohlik запустил доставку фирменных готовых блюд
806 0
Чешская полиция разыскивает преступника, почти как Золушку, – по ботинку
13.01.2017 11:53 Общество
Чешская полиция разыскивает преступника, почти как Золушку, – по ботинку
576 0
Чехия оказалась в первой половине «рейтинга порока» от Bloomberg
13.01.2017 10:37 Общество
Чехия оказалась в первой половине «рейтинга порока» от Bloomberg
744 0
Чешский лыжник сбил иностранца: нет страховки – плати миллионы крон
13.01.2017 10:21 Общество
Чешский лыжник сбил иностранца: нет страховки – плати миллионы крон
1640 0



Мобильная версия