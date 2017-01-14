Птичий грипп дошел и до лебедей в Праге

Ветеринарное управление подтвердило заражение вирусом гриппа дикого лебедя на пражской Влтаве.

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Ветеринары подтвердили заражение вирусом птичьего гриппа H5N8 лебедей на Влтаве, обитающих возле Пражска-тржнице в Праге 7. Пока никакие исключительные меры предприниматься не будут. Об этом сегодня сообщил пресс-атташе Государственного ветеринарного управления.

На прошлой неделе городское ветеринарное управление проверило на грипп пять лебедей и одну цаплю. Положительный результат оказался у одного из лебедей. Ветеринары и фермеры получили информацию о распространении вируса птичьего гриппа и должны придерживаться профилактических мер. До недавнего времени ближайший к столице очаг гриппа был выявлен в Лазне-Тоушень на востоке от Праги.

Вирус птичьего гриппа пришел в Чехию больше чем неделю назад. Пока в стране было выявлено только шесть его очагов, причем на километр приграничной территории ЧР распространяется и охранная зона на границе с Польшей в районе польского города Кудова-Здруй. Всего в Чехии уже было уничтожено более 13 тысяч птиц.

Птичий грипп вернулся в Чехию спустя почти 10 лет. Вирус уже выявили и в других странах Европы. Фермеры могут получить от государства компенсацию за убитых птиц: подать заявление нужно не позднее шести недель с момента усыпления пернатых. Сейчас в Чехии запрещены выставки птиц, частным фермерам не разрешают отпускать птиц на свободный выгул. За нарушение грозит штраф до двух млн крон.

Источник: ceskenoviny.cz