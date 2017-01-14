Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
13d 1 °C
Птичий грипп дошел и до лебедей в Праге

Птичий грипп дошел и до лебедей в Праге

artyommm 110 0
Ветеринарное управление подтвердило заражение вирусом гриппа дикого лебедя на пражской Влтаве.
Фото: Фото для иллюстрации, pixabay.com
Птичий грипп дошел и до лебедей в Праге

Ветеринары подтвердили заражение вирусом птичьего гриппа H5N8 лебедей на Влтаве, обитающих возле Пражска-тржнице в Праге 7. Пока никакие исключительные меры предприниматься не будут. Об этом сегодня сообщил пресс-атташе Государственного ветеринарного управления. 

На прошлой неделе городское ветеринарное управление проверило на грипп пять лебедей и одну цаплю. Положительный результат оказался у одного из лебедей. Ветеринары и фермеры получили информацию о распространении вируса птичьего гриппа и должны придерживаться профилактических мер. До недавнего времени ближайший к столице очаг гриппа был выявлен в Лазне-Тоушень на востоке от Праги. 

Вирус птичьего гриппа пришел в Чехию больше чем неделю назад. Пока в стране было выявлено только шесть его очагов, причем на километр приграничной территории ЧР распространяется и охранная зона на границе с Польшей в районе польского города Кудова-Здруй. Всего в Чехии уже было уничтожено более 13 тысяч птиц.

Птичий грипп вернулся в Чехию спустя почти 10 лет. Вирус уже выявили и в других странах Европы. Фермеры могут получить от государства компенсацию за убитых птиц: подать заявление нужно не позднее шести недель с момента усыпления пернатых. Сейчас в Чехии запрещены выставки птиц, частным фермерам не разрешают отпускать птиц на свободный выгул. За нарушение грозит штраф до двух млн крон.

Источник: ceskenoviny.cz

Рассказать всем:
Темы
животные Болезни Прага Влтава
Читайте
по теме 
В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц
10.01.2017 10:57 Общество
В Праге истребили почти тысячу зараженных птиц
915 0
В Чехию пришел птичий грипп
04.01.2017 10:28 Общество
В Чехию пришел птичий грипп
1327 0
Водитель в Чехии, сам того не подозревая, подвез зайца от Литомышля до Пардубице
23.11.2016 10:07 Общество
Водитель в Чехии, сам того не подозревая, подвез зайца от Литомышля до Пардубице
782 0
В Чехии хотят запретить убивать животных на мех
10.11.2016 13:13 Общество
В Чехии хотят запретить убивать животных на мех
6203 0
Последние новости:
14
января
Автомагистраль D1 в направлении Брно встала из-за крупного ДТП
14.01.2017 14:12 Общество
Автомагистраль D1 в направлении Брно встала из-за крупного ДТП
59 0
Автомобили чешской «Шкоды» оценили в престижном британском рейтинге
14.01.2017 09:09 Общество
Автомобили чешской «Шкоды» оценили в престижном британском рейтинге
372 0
Чешским политикам подняли зарплаты и премии
14.01.2017 08:20 Экономика
Чешским политикам подняли зарплаты и премии
180 0
Казахстан отменил для Чехии въездные краткосрочные визы
14.01.2017 07:34 Политика
Казахстан отменил для Чехии въездные краткосрочные визы
406 0
13
января
Ежегодно в Чехии гибнет около 20 человек на горнолыжных курортах
13.01.2017 14:50 Общество
Ежегодно в Чехии гибнет около 20 человек на горнолыжных курортах
379 0
Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам
13.01.2017 14:20 Пресс-релизы
Престижные рестораны Чехии предложат блюда по символическим ценам
1553 0
Чешский онлайн-супермаркет Rohlik запустил доставку фирменных готовых блюд
13.01.2017 13:26 Общество
Чешский онлайн-супермаркет Rohlik запустил доставку фирменных готовых блюд
806 0
Чешская полиция разыскивает преступника, почти как Золушку, – по ботинку
13.01.2017 11:53 Общество
Чешская полиция разыскивает преступника, почти как Золушку, – по ботинку
576 0
Чехия оказалась в первой половине «рейтинга порока» от Bloomberg
13.01.2017 10:37 Общество
Чехия оказалась в первой половине «рейтинга порока» от Bloomberg
744 0
Чешский лыжник сбил иностранца: нет страховки – плати миллионы крон
13.01.2017 10:21 Общество
Чешский лыжник сбил иностранца: нет страховки – плати миллионы крон
1640 0



Мобильная версия