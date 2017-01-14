Автомагистраль D1 в направлении Брно встала из-за крупного ДТП

Крупное ДТП стало результатом трех меньших аварий. В результате участок магистрали на 127-м километре оказался полностью парализованным в одном направлении.

Сегодня, 14 января, после полудня на 127-м километре автомагистрали D1 в направлении Брно произошло крупное ДТП с участием десяти транспортных средств: автобуса, двух фургонов, грузовика и шести легковых автомобилей.

В автобусе находились 27 человек, никто из них не пострадал. На данный момент есть информация только об одном потерпевшем, который получил легкие ранения. Участок дороги, на котором произошла авария, полностью парализован.

Как сообщают в полиции Высочины, крупное ДТП образовалось в результате трех меньших аварий. Точные причины происшествия пока выясняются. Водители, которые не хотят стоять в пробке, могут съехать с магистрали на 119-м километре на Велки-Беранов (Velký Beranov).

Дорожные условия на Высочине с утра осложнены обильным снегопадом и ветром. На дорогах образуются снежные заносы, водители должны проявлять повышенную внимательность и быть осторожными во время движения. Температура воздуха на Высочине сейчас составляет около -5 градусов по Цельсию.

Источник: ceskenoviny.cz