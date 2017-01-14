С понедельника в Чехии существенно похолодает

Чешский гидрометцентр предоставил прогноз на ближайшие четыре недели до 12 февраля.

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В ближайшие четыре недели до 12 февраля температура воздуха в Чехии будет соответствовать среднему уровню или будет ниже. Следующая неделя будет морозной, но на выходных морозы ослабнут. Осадки в течение всего периода будут средними или ниже среднего. В понедельник в Чехии существенно похолодает.

«Максимальная температура воздуха днем будет колебаться в пределах -4 °C, ночью – от -5 до -10 °C; во второй половине недели – от -10 до -15 °C, на отдельных участках – до -18 °C», - сообщают в Чешском гидрометцентре.

Морозы ослабнут только к концу недели, после чего температура воздуха будет соответствовать средним показателям. К 29 января погода будет и вовсе более теплой, чем обычно – в среднем до +4 °C днем и -2 °C – ночью.

Что касается осадков, то на следующей неделе их должно выпасть в среднем около 5 мм, потом каждую неделю – около 8 мм. Средней для указанного периода является температура воздуха -1,1 °C, среднее количество осадков в целом – 35 мм. Холоднее всего в это время было в 1963 г., когда средняя температура достигла -9,5 °C, а теплее – в 2002 г. (3,8 °C).

Источник: novinky.cz