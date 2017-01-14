Внимание: остерегайтесь обманчивых скидок в магазинах Чехии

Чешская торговая инспекция предупредила потребителей о возможных трюках магазинов: не все скидки на самом деле являются скидками.

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И хотя послерождественская «скидочная» лихорадка уже завершилась, в чешских магазинах по-прежнему полно покупателей. Жители Чехии любят скидки, измеряющиеся в десятках процентов, но Чешская торговая инспекция предупреждает: некоторые продавцы ведут себя непорядочно.

Исследование Cetelem показало, что скидки в размере 25% от изначальной цены привлекают только каждого четвертого покупателя. Скидка 30% выглядит привлекательнее уже для 3/5 респондентов, а перед снижением цены на 50% не могут устоять и вовсе 9 и 10 опрошенных.

Но не все скидки настоящие, и инспекторы регулярно проверяют соблюдение правил продавцами. Но и самим нужно знать несколько простых правил.



Как защититься от обмана

Когда у других дешевле даже без скидки

Прежде всего, необходимо узнавать средние цены на рынке на интересующий вас товар. Не редки случаи, когда один и тот же товар у одного продавца со скидкой продается дороже, чем у другого – без скидки. Узнавать цены можно онлайн – с помощью сервисов сравнения стоимости товаров.

Когда скидок и вовсе нет

Бывает, магазины привлекают покупателей исключительно словом «скидки», при этом по факту никакие цены они не снижают, и это противозаконно. Если вы не нашли у такого продавца никаких товаров по сниженным ценам, то он нарушает закон. Не стоит также вестись на призывы покупать товары без НДС. Продавцы не будут работать в убыток, поэтому, как правило, скидки они делают за счет заранее повышенной стоимости.

Когда объявляется «тотальная распродажа»

Распространены случаи, когда покупателей привлекают объявлениями «ликвидация магазина» или «тотальная распродажа». Часто это всего лишь маркетинговый трюк. Среди уловок продавцов также и объявления о 80% скидках. Правда, обычно перед цифрами нужно искать предлог «до», что позволяет магазинам предложить только избранные товары по заявленной скидке.

Когда скидки делают с завышенных цен

Известна также практика, когда магазин намеренно завышает цены на товары, чтобы во время распродаж понизить их до стоимости в других магазинах до объявления о скидках.

Право на гарантию

Инспекция также обращает внимание потребителей на то, что на все товары, в том числе и купленные со скидкой, в соответствии с законодательством распространяется гарантия. Исключение могут составить только товары, продаваемые по сниженной цене из-за дефекта.

Источник: novinky.cz