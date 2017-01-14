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Спящих в пражской гостинице туристов ограбили на полмиллиона крон

Спящих в пражской гостинице туристов ограбили на полмиллиона крон

artyommm 714 0
Полиция просит посмотреть видеозаписи, на которые попали преступники, и сообщить, если кто-то узнает их и сможет предоставить сведения об их личностях, местонахождении и другую информацию.
Спящих в пражской гостинице туристов ограбили на полмиллиона крон

Полиция разыскивает преступников, которые проникли в номер гостиницы в центре Праги и обокрали спящих туристов на общую сумму в полмиллиона крон. Ограбление произошло в ночь с 28 на 29 декабря в отеле на Семинаржской улице в Праге 1. Туристы из Японии лишились четырех мобильных телефонов, всех чемоданов с одеждой и денег, включая банковские карты. 

«Криминалисты знают, что разыскиваемые пришли в отель не позже 29-го декабря около часа ночи, а ушли сразу после кражи – около трех», – сообщил пресс-атташе пражской полиции Томаш Гулан. Детективы предполагают, что преступники находились в отеле не в первый раз, потому что почти никто не знал о том, что в гостинице не работает ресепшен.

Преступников сняли камеры видеонаблюдения. Скачать и посмотреть видеозаписи можно на сайте полиции. Всех, кто узнал грабителей и располагает какими-либо сведениями о них, просят позвонить по номеру 158.

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Темы
полиция ограбление Прага туристы
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