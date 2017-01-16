Участники шествия в поддержку Сирии дошли до Праги пешком из Берлина

В воскресенье по Праге прошел гражданский марш в поддержку Сирии. Участники намерены пешком преодолеть трассу беженцев в обратном направлении.

Фото: Участники шествия на площади Яна Палаха в центре Праги. @alacjana, instsgram.com

В воскресенье до Праги дошли участники гражданского марша в поддержку Сирии, который начался в Берлине после Рождества. В Праге к маршу присоединились новые добровольцы, после чего общее количество человек увеличилось до 200. Участники шествия намерены пешком преодолеть трассу, по которой в Европу перемещаются беженцы: но только в обратном направлении.

Инициатор шествия – журналист и блогер Анна Альбоз. По ее словам, цель марша – заставить мир принять решение о выдаче гуманитарной помощи гражданскому населению во всех осажденных городах Сирии и выразить солидарность c пострадавшими.

В воскресенье утром шествие началось в чешском населенном пункте Розтоки под Прагой. Днем участники дошли до сирийского посольства в районе Бубенеч, где их ожидали противники и единомышленники. От сирийского посольства гражданский марш направился к посольству России, а затем остановился у памятника Яну Палаху и стены Джона Леннона, где и закончился воскресный маршрут.

Участники гражданского марша у стены Джона Леннона в Праге, @bania_zdrowia, instagram.com

Активистам осталось преодолеть еще около 3000 км до своей конечной цели. По Чехии гражданский марш будет перемещаться еще несколько недель. В Вену участники должны прийти в конце января.

Из Австрии шествие продолжит преодолевать маршрут беженцев через Словению, Хорватию, Сербию, Македонию и Грецию в Турцию. Оттуда активисты хотят дойти до города Алеппо на севере Сирии.

Фотографии участников гражданского марша публикуют в Instagram по тегу #civilmarchforaleppo.

Источник: ČTK, Rozhlas.cz