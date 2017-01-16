Журналист Der Spiegel рассказал, как немцы относятся к чехам

Немцы относятся к чехам лучше, чем к жителям других восточноевропейских государств. Чем чехи заслужили такую симпатию, рассказывает журналист Der Spiegel Ян Пухль.

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Журналист самого читаемого немецкого издания Der Spiegel Ян Пухль рассказал порталу Rozhlas.cz о том, как воспринимают чехов жители Германии. По его словам, Чехия ассоциируется у немцев с курортом Карловы Вары и, прежде всего, Прагой. Немцы ценят Прагу как очень красивый город, который, к тому же, предлагает множество развлечений для молодежи.

Чехов немцы воспринимают как спокойный пивной народ, с которым можно легко договориться. К остальным жителям Восточной Европы немцы относятся хуже. В целом, в Германии сложился более позитивный образ чехов, чем других славянских народов. Такие негативные вещи, как грабежи автомобилей, демпинг зарплат, проституция и кражи, в немецком коллективном сознании связаны, скорее, с поляками и румынами.

По словам Пухля, это может быть связано с тем, что о Чехии, в отличие от других более крупных стран Восточной Европы, в немецких СМИ пишут довольно редко – в основном, только на важные политические темы. Таким образом, немецкие журналисты не привлекают внимание читателей к Чехии ни в позитивном, ни в негативном смысле.