Куда поехать в отпуск британцу: в Чехии безопасно, в Словакии – нет

Портал Express.co.uk составил карту стран, куда граждане Великобритании могут без боязни террористической угрозы отправляться на отдых.

Портал Express.co.uk назвал Чехию идеальным местом для отпуска в Европе: здесь безопасно, и риск теракта минимальный. Британцы стали осторожнее относиться к поездкам в страны Средиземноморья. Как сообщает ресурс, спрос на любимые у британцев Испанию, Францию, Португалию, Италию и Грецию упал. Туристы из Великобритании стали чаще выбирать отдых в Юго-Восточной Азии и на Карибах.

Наряду с Чехией, британцы считают безопасными для туризма Исландию, Венгрию, Польшу и Швейцарию. Британский портал даже составил карту безопасных поездок в соответствии с рекомендациями МИДа.

Словакия не вошла в список стран, куда британцы могут ездить отдыхать без опасений. Соседка Чехии и вовсе оказалась в одной группе с государствами, в которых террористическая угроза не исключена. Другие соседние с ЧР государства, Австрия и Германия, представляют наибольший риск для туристов в этом плане.

К самым опасным регионам для отпуска, по мнению Express.co.uk, относятся Франция, Турция, Бельгия, Россия, Голландия, Дания, Швеция и уже упомянутые Германия и Австрия. Также высокий риск терактов присутствует, согласно источнику, в Монако, Хорватии и Португалии.

Источник: tyden.cz