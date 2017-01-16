Видео: в спортзале чешского города во время матча обвалилась крыша

В этот момент в спортзале находились 80 человек, всем им удалось убежать до того, как крыша упала. Полиция расследует происшествие.

Фото: Команда по флорболу, фото для иллюстрации www.vda.cz

В городе Ческа-Тршебова в субботу вечером, 14 января, обвалилась крыша недавно открытого спортивного зала. Непосредственно перед происшествием в зале находились 80 человек, проходил матч по флорболу. И хотя конструкция обрушилась относительно быстро, люди успели выбежать. Никто не пострадал, только два участника соревнований получили легкие травмы, покидая зал. Их отвезли в больницу Усти-над-Орлице.

«Около 21:00 произошло падение крыши. Людям, которые в этот момент находились на объекте, удалось убежать», – сообщила пресс-служба полиции.

Спортивный зал был построен по поручению Пардубицкого края за 58 млн крон. Объект находится на территории учебных заведений в городе Ческа-Тршебова. Кроме студентов, им должны были пользоваться спортивные клубы по флорбору, волейболу и баскетболу. Площадь спортивного зала составляет 51х26 м, в ней находится шесть раздевалок, рассчитанных на 72 спортсменов, и душевые.

Здание закрыли, причину происшествия расследует полиция. Обвалившуюся крышу осматривает назначенный ею специалист. Предыдущего пришлось сменить по причине предвзятости: у него могли быть связи со строительной фирмой, которая возводила спортзал, или архитекторским бюро. Полиция пока никому не предъявила обвинения. Осмотр места происшествия продлится несколько дней. Сумма ущерба пока не определена. Причина падения крыши станет известна через несколько недель, возможно – месяцев.

Источник: ceskenoviny.cz