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Чехия решила, как будет готовиться к изменениям климата

Чехия решила, как будет готовиться к изменениям климата

Vlada Marsheva 391 0
Чехия приняла план подготовки к климатическим изменениям: на осуществление всех защитных мер пойдет больше миллиарда крон.
Фото: pixabay.com
Чехия решила, как будет готовиться к изменениям климата

Больше миллиарда крон Чехия вложит в подготовку к климатическим изменениям. Сегодня правительство приняло национальный стратегический план адаптации страны к изменению климата. Об этом сообщил премьер-министр Богуслав Соботка в «Твиттере».

«Мы продолжаем готовить нашу страну к важным климатическим изменениям», – заявил премьер.

 

Стратегический документ содержит информацию о том, как Чехия будет справляться с засухой и наводнениями, защищать леса, животных, растения и водные источники. Особые меры будут касаться и зданий, которые также нужно будет приспособить к климатическим изменениям.

Документ подготовило Министерство окружающей среды ЧР. В разработке документа участвовало больше 140 специалистов из разных сфер. Всего в стратегическом плане содержится 50 приоритетных мер и 160 важнейших задач.

Чтобы выполнить все задачи плана, нужно перераспределить деньги от ответственных за него министерств или взять их из государственного бюджета. До 2020 года на осуществление плана должно пойти 834 млн крон. Еще 415 млн крон понадобится на дополнительные меры.

Источник: ČTK

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Чехия правительство документы
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