Январь в Праге будет самым холодным за последние 40 лет

Январские морозы 2017 года в Праге стали самыми сильными за последние несколько десятилетий. Об этом говорят данные о погоде в столице с 1973 года, которые собрал портал Český rozhlas.

Фото: https://www.instagram.com/praguetoday/

Пражане, которым зима этого года кажется холоднее, чем обычно, не ошибаются. Самые низкие температуры в середине января были намного ниже многолетней нормы. Например, среда 11 января в Праге заняла второе место по сильнейшим морозам за последние 45 лет. Об этом свидетельствуют данные с метеорологической станции в пражском районе Либуш.

Температурные рекорды этой зимой были побиты по всей Чехии: от Литомнержица до Шумавы, где метеорологи зарегистрировали 35 градусов мороза. До многолетнего минимума температура упала и в крупных городах, включая Прагу.

За первые 15 дней января морозы преодолевали многолетний температурный минимум 11 раз. В течение 4 дней температура воздуха в столице была ниже 10 градусов мороза. 11 января столбик термометра упал до -17 градусов Цельсия. Из-за этого в Праге в десятках мест прорвало водопроводные трубы. От последствий переохлаждения в столице с прошлой пятницы погибло 4 человека.

Согласно прогнозу погоды, морозы вернутся в Чехию на этой неделе. В пятницу температура воздуха в Праге упадет до -13 градусов.

«Третья неделя января снова будет холоднее нормы. Можно ожидать продолжительного периода круглосуточных морозов. Четвертая неделя января, согласно последним прогнозам, должна соответствовать норме», – говорится в прогнозе Чешского гидрометеорологического управления.

Источник: Rozhlas.cz